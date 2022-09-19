Юристи також пояснили, чи передбачена відповідальність за відмову від повістки. Головне, наголошують фахівці, потрібно розуміти, що відмовитись просто так, бо не хочеться йти у військомат, не вийде. Для відмови у отриманні повістки призовник повинен мати конкретні причини.

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У яких випадках можна відмовитись від повістки:

якщо у документі вказані неправильні дані отримувача (повістка може бути адресована комусь іншому);

повістку вручає не уповноважена для цього особа;

на повістці немає печатки військкомату/підпису військового комісара.

Саме тому потрібно ретельно ознайомитись та уважно перечитати повістку, яку вам хочуть вручити.

Відтак, повістка обов'язково повинна містити:

ПІБ;

рік народження та адресу призовника;

місце роботи;

вид повістки;

дату, час та адресу, коли й куди необхідно з’явитися;

назву органу, печатку, підпис, прізвище, ім’я та по батькові керівника військкомату.

Зверніть увагу! Також ви повинні мати з собою документи, щоби підтвердити особу. Якщо під час вручення ви знайшли помилку у заповнені повістки, ви можете відмовитись від підписання. У такому випадку співробітник військкомату повинен скласти акт про відмову від отримання (у присутності свідків).

Крім того, вручати повістку вам повинна лише уповноважена особа. Тож якщо повістку вам дає представник ТРО чи поліції, ви теж маєте право відмовитись.

Відповідальність за відмову від повістки

Якщо ви відмовились від повістки з поважних причин, то ніякої відповідальності не передбачено. Однак, штраф можуть виписати у випадку, якщо ви порушили правила військового обліку.

Тобто після вашої відмови та складання акту, справу передають на розгляд керівникам центру комплектування, який може стягнути штраф від 850 до 1 700 гривень за порушення правил військового обліку.

Та і його можна оскаржити в місцевому суді, саме там центр комплектування буде доводити, що ви порушили правила обліку. Якщо правил обліку ви не порушили, відповідальності не буде.

Важливо! Покарання за відмову від повістки немає. Штраф можуть визначити за порушення правил обліку.

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