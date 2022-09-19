Юристы также объяснили, предусмотрена ли ответственность за отказ от повестки. Главное, подчеркивают специалисты, нужно понимать, что отказаться просто так, потому что не хочется идти в военкомат, не получится. Для отказа в получении повестки призывник должен иметь конкретные причины.

Оккупанты зажаты между ВСУ и правым берегом Днепра: им предложили сдаться

В каких случаях можно отказаться от повестки:

если в документе указаны неправильные данные получателя (повестка может быть адресована кому-либо другому);

повестку вручает не уполномоченное для этого лицо;

на повестке нет печати военкомата/подписи военного комиссара.

Поэтому нужно тщательно ознакомиться и внимательно перечитать повестку, которую вам хотят вручить.

Следовательно, повестка обязательно должна содержать:

ФИО;

год рождения и адрес призывника;

место работы;

вид повестки;

дату, время и адрес, когда и куда нужно явиться;

название органа, печать, подпись, фамилию, имя и отчество руководителя военкомата.

Обратите внимание! Также вы должны иметь с собой документы для подтверждения личности. Если при вручении вы нашли ошибку в заполненных повестках, вы можете отказаться от подписания. В таком случае сотрудник военкомата должен составить акт об отказе от получения (в присутствии свидетелей).

Кроме того, вручать повестку вам должно только уполномоченное лицо. Если повестку вам дает представитель ТРО или полиции, вы тоже имеете право отказаться.

Ответственность за отказ от повестки

Если вы отказались от повестки по уважительной причине, то никакой ответственности не предусмотрено. Однако штраф могут быть выписаны в случае, если вы нарушили правила военного учета.

То есть после вашего отказа и составления акта дело передают на рассмотрение руководителям центра комплектования, который может взыскать штраф от 850 до 1 700 гривен за нарушение правил военного учета.

Также его можно обжаловать в местном суде, именно там центр комплектования будет доказывать, что вы нарушили правила учета. Если правила учета вы не нарушили, ответственности не будет.

Важно! Наказания за отказ от повестки нет. Штраф может быть определен за нарушение правил учета.

Тема – Вениславский рассказал, что означает бронирование военнообязанных: смотрите видео