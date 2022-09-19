Соответствующую информацию сообщила руководитель объединенного пресс-центра Сил обороны Юг Наталья Гуменюк в эфире телемарафона "Единые новости". Также есть данные о деморализации вражеских войск.

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Оккупанты оказались зажаты на Юге

Огневой контроль, который мы держим над переправами и транспортными артериями через Днепр, заставляет их понять, что они зажаты между силами обороны и правым берегом – подразделения, которые находятся в этой части Херсонской области,

– рассказала Гуменюк.

Она добавила, что врагам предложили выйти посредством перехода под эгиду международного гуманитарного права или возвращаться домой, но надо понять как.

Кроме того, Наталья Гуменюк добавила, что российские военные еще и не видят цели своего пребывания на этом направлении.

Кое-где российское руководство контактирует с ВСУ, чтобы сдать оружие

Руководитель пресс-центра ОК "Юг" также рассказала, что есть случаи, когда руководство российских подразделений выходит на связь с представителями ВСУ, чтобы договориться о том, чтобы сложить оружие.

"Но эти обращения тщательно проверяются, поскольку россия способна на провокации", – пояснила Гуменюк.

Последние новости с Юга Украины

19 сентября глава Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга Украины Наталья Гуменюк рассказала, что российские оккупанты пытаются замедлить контрнаступление ВСУ в Херсонской области и отступают на более защищенные позиции.

Однако, по словам Гуменюк, какова на самом деле цель захватчиков очень трудно понять. Ведь можно спрогнозировать, что россияне пытаются взять "разбег". Однако бежать им уже некуда, поскольку ВСУ занимают остальные территории.

Также Наталья Гуменюк объяснила, если россияне пытаются перегруппировать силы, то ВСУ держат под огневым контролем почти всю территорию Херсонской области, где они пытаются это сделать.

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