Так, мы уже неоднократно видели, что в действиях россиян нет никакой логики или здравого смысла. Об этом 24 каналу рассказала глава Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга Украины Наталья Гуменюк.

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В действиях россиян нет логики, потому трудно понять их цели

По ее словам, мы можем увидеть и спрогнозировать, что захватчики пытаются взять "разбег". Однако бежать им уже некуда, поскольку там, где они покидают территорию – украинские защитники ее занимают.

Если они пытаются перегруппировать силы, то напомню, что мы держим под огневым контролем почти всю территорию Херсона, где они пытаются это сделать.

– отметила спикер ОК "Юг".

Если же оккупанты пытаются просто сложить оружие и вернуться назад, то здесь уже их военно-политическое руководство приняло определенные меры. Так, россия направила в Херсонскую область кадыровцев, которые останавливают российских военных, если те пытаются бежать.

Какая ситуация в Херсонской области: коротко

В западной части Херсонской области оккупанты пытаются осуществить более целенаправленный и контролируемый отвод. Они хотят избежать хаотического бегства, который характеризовал крах российских оборонных позиций в Харьковской области. В последние несколько месяцев россияне значительно усилили мероприятие Херсонской области.

Захватчики во временно оккупированной Херсонской области постоянно пытаются восстановить разрушенные ВСУ переправы и возводить новые, однако ВСУ их эффективно разрушают. Оккупанты также используют баржи для переправки военной техники и личного состава. Одну из них 17 сентября наши бойцы уничтожили.

15 сентября оперативное командование "Юг" сообщило, что украинские защитники ударили по оккупантам в пригороде Херсона и сделали невозможным ремонт Каховского моста.

Российские военные продолжают укреплять свои оборонительные позиции во временно оккупированной Херсонской области. В частности, заставляют гражданских строить фортификационные сооружения возле Чонгара. Так, бойцы "второй армии мира" угрожают мирному населению убийствами, если те откажутся.

Добавим, что украинские защитники уже освободили четыре общины в Херсонской области. Вопреки обстрелам, украинцы возвращаются домой и начинают ремонтировать свои поврежденные дома. В этом помогают международные благотворительные организации, которые снабжают людей строительными материалами.