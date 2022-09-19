Відповідну інформацію повідомила керівниця об'єднаного пресцентру Сил оборони Південь Наталія Гуменюк у ефірі телемарафону "Єдині новини". Також є дані про деморалізацію ворожих військ.

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Окупанти опинились затиснуті на Півдні

Вогневий контроль, який ми тримаємо над переправами і транспортними артеріями через Дніпро, змушує їх зрозуміти, що вони затиснуті між силами оборони та правим берегом – підрозділи, які в цій частині Херсонщини перебувають,

– розповіла Гуменюк.

Вона додала, що ворогам запропонували вийти у вигляді переходу під егіду міжнародного гуманітарного права або повертатися додому, але треба зрозуміти як.

Окрім того, Наталія Гуменюк пояснила, що російські військові ще й не бачать мети свого перебування на цьому напрямку.

Подекуди російське керівництво контактує з ЗСУ, щоб здати зброю

Керівниця пресцентру ОК "Південь" також розповіла, що є випадки, коли керівництво російських підрозділів виходить на зв'язок із представниками ЗСУ, щоб домовитися про те, аби скласти зброю.

"Але ці звернення ретельно перевіряються, оскільки росія здатна на провокації", – пояснила Гуменюк.

Останні новини з Півдня України

19 вересня голова Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня України Наталія Гуменюк розповіла, що російські окупанти намагаються уповільнити контрнаступ ЗСУ на Херсонщині та відступають на більш захищені позиції.

Проте, за словами Гуменюк, якою насправді є мета загарбників дуже важко зрозуміти. Адже можна спрогнозувати, що росіяни намагаються взяти "розбіг". Однак бігти їм вже не буде куди, оскільки ЗСУ займають залишені території.

Також Наталія Гуменюк пояснила, якщо росіяни намагаються перегрупувати сили, то ЗСУ тримають під вогневим контролем майже всю територію Херсонщини, де вони намагаються це зробити.

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