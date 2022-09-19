Відповідну інформацію повідомила керівниця об'єднаного пресцентру Сил оборони Південь Наталія Гуменюк у ефірі телемарафону "Єдині новини". Також є дані про деморалізацію ворожих військ.

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Окупанти опинились затиснуті на Півдні

Вогневий контроль, який ми тримаємо над переправами і транспортними артеріями через Дніпро, змушує їх зрозуміти, що вони затиснуті між силами оборони та правим берегом – підрозділи, які в цій частині Херсонщини перебувають,
– розповіла Гуменюк.

Вона додала, що ворогам запропонували вийти у вигляді переходу під егіду міжнародного гуманітарного права або повертатися додому, але треба зрозуміти як.

Окрім того, Наталія Гуменюк пояснила, що російські військові ще й не бачать мети свого перебування на цьому напрямку.

Подекуди російське керівництво контактує з ЗСУ, щоб здати зброю

Керівниця пресцентру ОК "Південь" також розповіла, що є випадки, коли керівництво російських підрозділів виходить на зв'язок із представниками ЗСУ, щоб домовитися про те, аби скласти зброю.

"Але ці звернення ретельно перевіряються, оскільки росія здатна на провокації", – пояснила Гуменюк.

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