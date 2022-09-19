Відповідну інформацію повідомила керівниця об'єднаного пресцентру Сил оборони Південь Наталія Гуменюк у ефірі телемарафону "Єдині новини". Також є дані про деморалізацію ворожих військ.
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Окупанти опинились затиснуті на Півдні
Вогневий контроль, який ми тримаємо над переправами і транспортними артеріями через Дніпро, змушує їх зрозуміти, що вони затиснуті між силами оборони та правим берегом – підрозділи, які в цій частині Херсонщини перебувають,
– розповіла Гуменюк.
Вона додала, що ворогам запропонували вийти у вигляді переходу під егіду міжнародного гуманітарного права або повертатися додому, але треба зрозуміти як.
Окрім того, Наталія Гуменюк пояснила, що російські військові ще й не бачать мети свого перебування на цьому напрямку.
Подекуди російське керівництво контактує з ЗСУ, щоб здати зброю
Керівниця пресцентру ОК "Південь" також розповіла, що є випадки, коли керівництво російських підрозділів виходить на зв'язок із представниками ЗСУ, щоб домовитися про те, аби скласти зброю.
"Але ці звернення ретельно перевіряються, оскільки росія здатна на провокації", – пояснила Гуменюк.
Останні новини з Півдня України
- 19 вересня голова Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня України Наталія Гуменюк розповіла, що російські окупанти намагаються уповільнити контрнаступ ЗСУ на Херсонщині та відступають на більш захищені позиції.
- Проте, за словами Гуменюк, якою насправді є мета загарбників дуже важко зрозуміти. Адже можна спрогнозувати, що росіяни намагаються взяти "розбіг". Однак бігти їм вже не буде куди, оскільки ЗСУ займають залишені території.
- Також Наталія Гуменюк пояснила, якщо росіяни намагаються перегрупувати сили, то ЗСУ тримають під вогневим контролем майже всю територію Херсонщини, де вони намагаються це зробити.
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