О победах и достижениях на фронте, а также общей ситуации в стране – читайте в материале 24 канала.

06:08 Владимир Зеленский отреагировал на удары россиян по Запорожью. Он отметил, что ударами по инфраструктуре враг хочет лишить украинцев возможности жить. Президент считает, что такие атаки будут еще повторяться.

05:35 Мэр Одессы Геннадий Труханов, который выступает за сохранение памятника екатерине II, отметился новым возмутительным заявлением. В частности он призвал создать в Одессе парк "Имперского и Советского прошлого" и снести туда все российские памятники и скульптуры.

03:38 В течение суток на Юге украинская авиация нанесла по врагу 11 ударов, а ракетно-артиллерийские подразделения – более 200. Попадания были в российские склады с боеприпасами в Баштанском районе Николаевщины, Благодатном и Херсоне. Оккупанты потеряли:

29 солдат;

2 самоходные и 1 обычную 152 миллиметровые гаубицы "Мста-С" и "Мста-Б";

командную машину управления истребительной авиацией;

БМП-3.

03:10 За прошедшие сутки от российских обстрелов в Днепропетровской области погибли 2 человека. Есть разрушенные дома, автомобили и солнечная электростанция из 320 панелей.

02:16 В Волчанске российские военные держали в плену и пытали 7 граждан Шри-Ланки, которые накануне полномасштабного вторжения приехали в Купянск учиться и работать. Оккупанты задержали иностранцев, когда те отправились в Харьков пешком, чтобы эвакуироваться. В плену они пробыли около полугода. Пострадавшие находятся в реабилитационном центре.

02:01 В Запорожье во время воздушной тревоги раздались взрывы. В ОВА подтвердили 8 ракетных ударов по городу. Под удар попала инфраструктура, поэтому в нескольких районах города случились проблемы с электроснабжением. Также известно о мощном пожаре в одном из районов.

01:24 Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай рассказал, что в результате "хлопка" в Сватово погибли около 200 российских оккупантов. Взрыв прогремел на территории бывшей автостанции, где теперь обустроили гостиницу.