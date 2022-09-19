Чоловіки, які самостійно виховують одну або більше дітей віком до 18 років, мають право виїжджати за межі України. Водночас, якщо чоловік вдруге одружився, то він вже не вважається особою, яка самостійно виховує дитину.

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Які документи потрібні для виїзду за кордон

У ДПСУ пояснили, що повинно бути у батька-одинака, якщо він вирішив виїхати за межі України. Він має право мати один із таких документів:

свідоцтво про народження дитини (дітей);

свідоцтво про смерть матері дитини;

рішення суду про позбавлення матері батьківських прав;

рішення суду про відібрання дитини у матері без позбавлення її батьківських прав;

рішення суду про визнання матері безвісти відсутньою;

рішення суду про оголошення матері померлою.

Чоловіків, які роблять внесок на ЗСУ пропонують випускати за кордон

Нардепи запропонували випускати за кордон чоловіків під щомісячний гарантійний внесок. Українці будуть відкривати у державних банках рахунки на суму 5 неоподаткованих мінімумів для працездатних громадян (13 тисяч гривень) та кожного місяця поповнювати його на суму, яка дорівнює податкам з мінімальної зарплати – 2697 гривень.

Парламентарі також пропонують брати у чоловіків письмове підтвердження добровільної сплати коштів на спеціальний рахунок ЗСУ.

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У кого ще є можливість виїжджати за кордон

Український прем'єр Денис Шмигаль розповів, що виїжджати за межі України можна чоловікам, які є членами екіпажів морських і річкових суден та працюють на суднах, а також студентам (курсантам), які мають пройти практичну підготовку на судні.

та працюють на суднах, а також студентам (курсантам), які мають пройти практичну підготовку на судні. Крім того, право на виїзд мають чоловіки-студенти, які навчаються за кордоном за денною або дуальною формою навчання, але не змогли вчасно продовжити навчання через війну, бо були в Україні.

за денною або дуальною формою навчання, але не змогли вчасно продовжити навчання через війну, бо були в Україні. Перша віцепрем'єрка – міністерка економіки повідомила, що з 1 вересня представники українського бізнесу зможуть виїжджати за кордон, але є певні умови.

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