Деталі розповів український прем'єр Денис Шмигаль. Відтепер моряки матимуть можливість перетинати кордон виключно за погодженням територіального центру комплектування.

Важливо Штраф чи позбавлення волі: як можуть покарати за ухилення від військової служби

Хто зможе виїхати в України під час війни

Виїжджати за кордон буде дозволено:

чоловікам, які є членами екіпажів морських і річкових суден та продовжують працювати на суднах,

а також студентам (курсантам) закладів освіти, які мають пройти практичну підготовку на судні.

Україна — один зі світових лідерів за кількістю висококваліфікованих моряків. У світовому торговельному мореплавстві працює більш ніж 100 тисяч українців. Тож таке рішення дозволить забезпечити роботою тисячі моряків та збільшити надходження до бюджету,

– наголосив Шмигаль.

Зауважимо, що ще на початку серпня на сайті Офісу Президента необхідну кількість голосів набрала петиція, щоб розширити список тих, хто може виїжджати за кордон.

За словами члена комітету Верховної Ради з нацбезпеки та оборони, депутата Федора Веніславського, у парламенті тривалий час точилися дискусії, чи варто дозволяти виїзд за кордон чоловікам, які є військовозобов'язаними.

"Наприклад, є окремий напрямок – це моряки, яких в Україні кілька сотень тисяч і які є потрібними в закордонних суднових компаніях, що плавають під різними прапорами", – сказав Веніславський.

Мобілізація в Україні: що варто знати

В Україні триває загальна мобілізація та воєнний стан, що введені через військове вторгнення Росії. Мобілізація проводиться протягом 90 днів після її оголошення. У цей період мобілізації підлягають усі громадяни віком від 18 до 60 років (переважно чоловіки), які можуть виконувати військовий обов’язок.

Після її оголошення в державі проводяться спеціальні заходи, зокрема, призов військовозобов’язаних до ЗСУ на військову службу. За необхідності зазначені особи призиваються на військову службу командирами відповідних військових частин за розпорядженням Генерального штабу Збройних сил України.

Федір Веніславський розповів, що нині військові формування, які виконують завдання по захисту України, її територіальної цілісності й суверенітету, забезпечені більш-менш сталим особовим складом.

Веніславський розповів про виїзд чоловіків за кордон: дивіться відео