Подробности рассказал украинский премьер Денис Шмыгаль. Теперь моряки смогут пересекать границу исключительно по согласованию территориального центра комплектования.

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Кто сможет уехать в Украину во время войны

Выезжать за границу будет позволено:

мужчинам, которые являются членами экипажей морских и речных судов и продолжают работать на судах,

а также студентам (курсантам) учебных заведений, которые должны пройти практическую подготовку на судне.

Украина – один из мировых лидеров по количеству высококвалифицированных моряков. В мировом торговом мореходстве работает более 100 тысяч украинцев. Такое решение позволит обеспечить работой тысячи моряков и увеличить поступления в бюджет,

– подчеркнул Шмыгаль.

Заметим, что еще в начале августа на сайте Офиса Президента необходимое количество голосов набрала петиция, чтобы расширить список тех, кто может уезжать за границу.

По словам члена комитета Верховной Рады по нацбезопасности и обороне, депутата Федора Вениславского, в парламенте длительное время шли дискуссии, стоит ли разрешать выезд за границу мужчинам, военнообязанным.

"Например, есть отдельное направление – это моряки, которых в Украине несколько сотен тысяч и которые нужны в зарубежных судовых компаниях, плавающих под разными флагами", – сказал Вениславский.

Мобилизация в Украине: что нужно знать

В Украине идет общая мобилизация и военное положение, введенные из-за военного вторжения России. Мобилизация производится в течение 90 дней после объявления. В этот период мобилизации подлежат все граждане от 18 до 60 лет (преимущественно мужчины), которые могут выполнять воинскую обязанность.

После его объявления в государстве проводятся специальные мероприятия, в частности, призыв военнообязанных в ВСУ на военную службу. При необходимости указанные лица призываются на военную службу командирами соответствующих воинских частей по распоряжению Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.

Федор Вениславский рассказал, что в настоящее время военные формирования, выполняющие задачи по защите Украины, ее территориальной целостности и суверенитета, обеспечены более или менее устойчивым личным составом.