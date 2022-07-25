Мобилизация в Украине , связанная с военным положением, продолжается. Неудивительно, что мужчины, которые могут быть призваны в армию, не имеют возможности пересечь границу. Рассказываем, у кого соответствующая возможность есть.

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Отсрочки от призыва недостаточно

Юрист благотворительного фонда "Право на защиту" прежде всего развеяла миф, в который почему-то верит большинство. Мол, отсрочка от службы гарантирует мужчине возможность уезжать за границу. На самом деле это отчасти неверно.

Она напомнила постановление Кабмина №383. В ней говорилось о том, что все мужчины, не подлежащие призыву, имеют возможность пересекать государственную границу. Но в этот же день появились поправки. Согласно им, это разрешение претерпело немало изменений и ограничений.

Важно! Пограничники действуют согласно инструкциям, поступающим от ГНСУ. В них указано, какие категории мужчин имеют право на выезд, и какие документы необходимо иметь во время этого.

Если вчитаться в редакцию Правил пересечения границы, актуальную сегодня, то она предусматривает разрешение на выезд тех, кто указан в статье 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации". Исключением являются студенты, аспиранты, научные сотрудники вузов, а также родственники погибших или пропавших в зоне ООС. Для них предусмотрена отсрочка от призыва. Но она не предполагает возможности уезжать за границу.

Список лиц, которым можно выезжать за границу во время военного положения, можно найти на правительственном портале. Загрузите приложение постановления и ознакомьтесь с ним.

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Как выезжать за границу тем, кто имеет на это право

По мнению Дарьи Тарасенко, могут использовать несколько механизмов. Оговоримся, что каждый из них сложно назвать простым.

Пограничники сами проверяют основания. Для этого они должны определять, имеет ли право тот или иной человек на выезд. Но здесь могут возникнуть определенные трудности, ведь не все знают абсолютно каждый пункт законодательства и его изменения.

Необходимо разрешение от военкомата. Этот способ должен быть проще. Но и здесь все не просто. В таком случае мужчине необходимо будет обратиться в военкомат для получения документа. Следует понимать, что там сейчас и так незаурядный ажиотаж. Так что этот процесс может быть затратным по времени.

Бронь на предприятии не гарантирует выезд

Также следует понимать, что если вас забронировали на предприятии от мобилизации, это не гарантирует возможность уехать. Если соответствующая необходимость есть, то ваша компания должна предоставить вам документ. Он будет свидетельствовать о том, что у вас есть необходимость выполнить задание за границей. В противном случае о выезде и речи быть не может.

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