Мобілізація в Україні, пов'язана з воєнним станом, продовжується. Тож не дивно, що чоловіки, які можуть бути призваними до війська, не мають можливість перетнути кордон. Розповідаємо, у кого відповідна можливість таки є.

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Відтермінування від призову недостатньо

Юристка благодійного фонду "Право на захист" передовсім розвіяла міф, у який чомусь вірить більшість. Мовляв, відтермінування від служби гарантує чоловікові можливість виїжджати за кордон. Насправді це частково не так.

Вона пригадала постанову Кабміну №383. У ній мовилось про те, що всі чоловіки, які не підлягають призову, мають можливість перетинати державний кордон. Але того ж дня з'явились поправки. Згідно з ними, цей дозвіл зазнав чимало змін і обмежень.

Важливо! Прикордонники діють згідно з інструкціями, які надходять від ДПСУ. У них вказано, які категорії чоловіків мають право на виїзд, і які документ необхідно мати під час цього.

Якщо вчитатись у редакцію Правил перетину кордону, актуальну на сьогодні, то вона передбачає дозвіл на виїзд тих, хто вказаний у статті 23 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію". Винятками є студенти, аспіранти, наукові співробітники вишів, а також родичі людей, котрі загинули або зникли у зоні ООС. Для них передбачена відстрочка від призову. Але вона не передбачає можливості виїжджати за кордон.

Перелік осіб, яким можна виїжджати за кордон під час воєнного стану, можна знайти на урядовому порталі. Завантажте собі додаток постанови й ознайомтесь з ним.

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Як виїжджати за кордон тим, хто має на це право

На думку Дар'ї Тарасенко можуть використовувати кілька механізмів. Обмовимось, кожен із них складно назвати простим.

Прикордонники самі перевіряють підстави. Для цього вони повинні визначати, чи має право той, чи інший чоловік на виїзд. Але тут можуть виникнути певні труднощі, адже не всі обізнані з абсолютно кожним пунктом законодавства та його змінами.

Необхідний дозвіл від військкомату. Цей спосіб мав би бути простішим. Але і тут усе не просто. В такому разі чоловікові необхідно буде звернутись до військкомату задля отримання документа. Слід розуміти, що там зараз і так неабиякий ажіотаж. Тож цей процес може бути затратним по часу.

Бронь на підприємстві не гарантує виїзд

Також слід розуміти, що якщо вас забронювали на підприємстві від мобілізації, то це не гарантує можливість виїхати. Якщо відповідна необхідність таки є, то ваша компанія повинна надати вам документ. Він свідчитиме про те, що у вас є необхідність виконати завдання за кордоном. В інакшому випадку про виїзд і мови бути не може.

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