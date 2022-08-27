Напомним, что повестки во время военного положения могут вручать практически где угодно. И если вы уже взяли в руки этот документ и засвидетельствовали это подписью, то отказ от появления в военкомате автоматически засчитывается как уклонение от службы. Рассказываем, чем это чревато.

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Что будет, если не явиться в военкомат

Юрист Ростислав Кравец ответил на вопрос, который беспокоит многих. В частности, тех, кто уже получил повестку, но не спешит наведываться в территориальный центр комплектования.

Очень многое зависит от того, уполномоченное лицо вручало повестку и как проходил этот процесс. Если все было сделано правильно, а человек не явился, то за это в первую очередь предусмотрена административная ответственность,

– подчеркнул юрист.

Если речь идет об административной ответственности, то она предусматривает взыскание в размере от 1700 до 3400 гривен. Это тот размер штрафа, который нужно будет заплатить за отказ пойти в военкомат.

Сразу оговоримся, что после уплаты штрафа все равно нужно будет сходить в ТЦК. То есть откупиться деньгами в этом случае не получится. Или это вам дороже обойдется, но об этом мы расскажем дальше.

А вот уголовная ответственность ожидает тех, кто уже был в военкомате, прошел медицинскую комиссию и получил следующую повестку. В нем уже указывается о необходимости прибыть в воинскую часть.

Если вы этот документ игнорируете, то тогда вас ожидает уже уголовная ответственность. И говорится уже об уклонении от военной службы. В этом случае вас могут посадить за решетку на срок от 3 до 5 лет. Но решение принимает суд, поэтому сам приговор может быть смягчен с учетом обстоятельств.

Следует знать! Если вам вторично вручили повестку, и вы вторично ее проигнорировали, то вас ожидает больший штраф. Тогда нужно будет заплатить уже 5100 гривен.

Что должно содержать повестка

Важно помнить, что повестка – документ. Поэтому он должен быть правильно заполнен. Как рассказал адвокат Андрей Новак, в нем должны быть указаны:

фамилия, имя и отчество;

дата вашего рождения;

место вашего проживания, а точнее – место регистрации.

Кроме того, он должен быть заверен подписью начальника территориального центра комплектования, а также печатью.

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