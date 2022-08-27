Нагадаємо, що повістки під час воєнного стану можуть вручати практично будь-де. І якщо ви вже взяли до рук цей документ і засвідчили це підписом, то відмова від появи у військкоматі автоматично зараховується як ухиляння від служби. Розповідаємо, чим це загрожує.

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Що буде, якщо не з'явитися у військкомат

Юрист Ростислав Кравець відповів на запитання, яке турбує багатьох. Зокрема тих, хто вже отримав повістку, але не поспішає навідуватися до територіального центру комплектування.

Дуже багато залежить від того, чи уповноважена особа вручала повістку та як проходив цей процес. Якщо все було зроблено правильно, а людина не з'явилася, то за це у першу чергу передбачена адміністративна відповідальність,

– наголосив юрист.

Якщо мовиться про адміністративну відповідальність, то вона передбачає стягнення у розмірі від 1700 до 3400 гривень. Це той розмір штрафу, який потрібно буде сплатити за відмову піти до військкомату.

Відразу ж обмовимося, що після сплати штрафу все одно потрібно буде сходити до ТЦК. Себто відкупитися грішми у цьому випадку не вийде. Або ж це вам дорожче обійдеться, але про це ми розповімо далі.

А от кримінальна відповідальність очікує на тих, хто вже був у військкоматі, пройшов медичну комісію й отримав наступну повістку. У ній уже вказується про необхідність прибути до військової частини.

Якщо ви цей документ ігноруєте, то тоді на вас очікує вже кримінальна відповідальність. І мовиться вже про ухиляння від військової служби. У цьому випадку вас можуть посадити за ґрати на термін від 3 до 5 років. Але рішення ухвалює суд, тому сам вирок може бути пом'якшений з урахуванням обставин.

Варто знати! Якщо вам вдруге вручили повістку, і ви вдруге її проігнорували, то на вас очікує більший штраф. Тоді потрібно буде заплатити вже 5 100 гривень.

Що має містити повістка

Важливо пам'ятати, що повістка – документ. Тож він повинен бути правильно заповненим. Як розповів адвокат Андрій Новак, у ньому повинні бути вказані:

прізвище, ім'я та по батькові;

дата вашого народження;

місце вашого проживання, а точніше – місце реєстрації.

Крім того, він повинен бути завірений підписом начальника територіального центру комплектування, а також печаткою.

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