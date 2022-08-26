Про це розповів очільник оперативного командування "Південь" генерал-майор Андрій Ковальчук. Він сказав, що насамперед потрібно для війська.

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"У нас уже мобілізовано пів мільйона людей, і ми можемо мобілізувати ще пів мільйона, якщо це буде необхідно. Що нам зараз потрібно для продовження операції, так це більше важкого озброєння", – сказав Ковальчук.

Чи можуть мобілізувати людей з інвалідністю

В Україні немає обов'язкової мобілізації для людей з інвалідністю. Якщо ж повістка таки прийде, то слід прийти у військкомат та підтвердити свій статус. Проте людина з інвалідність може вступати до лав захисників добровольцем.

Щодо тих, хто має третю групу інвалідності, адвокат Іван Ліберман зазначив, що мобілізація можлива. Оскільки вони можуть підносити боєприпаси, копати траншеї або готувати їжу.

"Як показує практика, усе що тимчасове або за згодою, дуже швидко починає бути обов'язковим, ще й під відповідальність", – додав адвокат.

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Військовий облік для жінок

З 1 жовтня в Україні братимуть жінок на військових облік. Це стосується лише осіб, які мають певну спеціальність. Юристка адвокатського об'єднання Uniminds Марія Бутіна зазначила, що не можуть примусово мобілізувати студенток.

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