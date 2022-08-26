Ситуаця на фронті стабілізувлася

Про це 24 каналу розповів військовий експерт, льотчик-інструктор, полковник запасу ЗСУ Роман Світан. Він наголосив, що до кінця року Україна дійсно може витиснути максимум з цієї "літньої кампанії", яку зараз проводить.

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За його словами, останні місяць – півтори ситуація на фронті стабілізувалася.

Світан каже, що після того, як стала зрозуміла лінія фронту, стратегічна ініціатива перейшла до нашого командування. Він вважає, що зараз йде планомірне знищення російського угрупування, яке розташоване на території України.

А після того, як наші "подарунки" стали долітати і до Криму, практично всю окуповану територію зараз дістають ЗСУ. І після виконання завдань по знищенню буде поставлене завдання щодо деокупації териіторій,

– заявив експерт.

Умова звільненя окупованих територій до зими

Роман Світан запевнив, що в такому розрізі, в якому до нас заходжитть військова техніка, і якби її збільшити в 2 – 3 рази, то до кінця року є ймовірність звільнення практично всієї окупованої території України, включаючи Крим та Донбас.

Але він додав, що тут важливе саме збільшення постачання військового озброєння у щонайменше 2 – 3 рази.

"При майже мільйонній армії в Україні озброєння є лише для третини, тобто на 300 – 400 наших військових. А решта – це практично "легка" піхота, яку можна використати в оборонних боях, але точно не в наступальних", – відповів Світан.

На його думку, Україні зараз треба наступальне озброєння, яке нам обіцяли.

Майже всі гранти, зокрема і ті три мільярди від США, які будуть виділятися Україні, піде в основному на наступальне озброєння. І після його отримання можна буде говорити про те, що ЗСУ будуть планувати наступальні операції щодо звільнення територій, – підсумував експерт.

Роман Світан про ситуацію на фронті та майбутній контрнаступ ЗСУ: відео



До слова, російські окупанти хваляться, що знищують сучасне озброєння, яке Україна отримує від Заходу. Проте в Міноборони наголосили – окупанти не знищили жодну систему M270 та HIMARS. У наших захисників є понад 20 таких одиниць.

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