Міністр оборони України Олексій Резніков переконаний, що війна росії проти України не заходить у глухий кут. Просування сторін зараз мінімальне, але це лише грає нам на користь.

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Україні вдалося уникнути найгіршого сценарію

Як пояснив міністр оборони, поле бою зараз справді стабілізувалося. Цього вдалося досягнути завдяки вкрай ефективним засобам стримання ворога та майстерності ЗСУ.

Найгірший сценарій вже позаду. Ми перебуваємо на стадії стабілізації всього поля бою або бойових ліній за допомогою невеликого переміщення підрозділів, і ми зробили там багато хороших засобів стримування,

– заявив Резніков.

Він додав, що зараз Україна перебуває на порозі "нового етапу" війни. Йдеться насамперед про контрнаступ ЗСУ на деяких напрямках. Разом з тим існує велика загроза "синдрому втоми" наших міжнародних партнерів, що лише зіграє на руку окупантам.

"Нам потрібно працювати з цією загрозою, оскільки нам треба з вами розмовляти, спілкуватися, просити людей. Це дуже, дуже небезпечно для нас", – наголосив Резніков.

Також він вкотре закликав Захід визнати росію державою-спонсором тероризму. Деякі країни вже пішли на цей крок, але світові лідери говорять про нього неохоче.

"Досвід показує, що неспроможність рішуче відповісти на російську агресію призводить лише до більших проблем і вищих витрат у майбутньому. Замість того, щоб шукати компроміси з ворожою державою, західні лідери повинні без зволікань назвати росію державою-спонсором терору", – наголосив міністр.

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