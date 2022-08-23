На це запитання спробував дати відповідь ведучий 24 каналу Олексій Печій. Він поділився міркуваннями щодо погроз катастрофою на ЗАЕС, а також не оминув увагою можливі масовані ракетні удари з боку країни-агресорки.

Читайте також Ми знаємо пріоритети ворога, – Зеленський про ракетну загрозу на День Незалежності

Росіяни посилюють військову присутність на Запорізькій АЕС та знову намагаються використати Радбез ООН для легалізації своєї присутності на станції. Ба більше, загарбники з усіх сил намагаються перекласти відповідальність на Україну після чергового обстрілу Енергодару.

Водночас у кремлі продовжують бряцати зброєю поблизу українських кордонів, підвищуючи небезпеку ракетних ударів по критичній інфраструктурі України на День Незалежності. Втім, схоже, що офіційна москва у відчаї планує влаштувати масштабні провокації саме на території росії. Це один з легальних шляхів виправдати продовження війни проти України та мотивувати російське гарматне м'ясо відправлятися на війну. Адже навіть великі зарплати, обіцяні кремлем, вже не так ваблять росіян, стверджують в Інституті з дослідження війни.

Та поки у росії намагаються посилити напругу, західні ЗМІ припускають, що США вже могли надати ЗСУ потужну далекобійну зброю, не оголошуючи про це. До таких висновків приходять експерти після дослідження останньої серії "бавовни" в Криму. Тож, докладніше про ситуацію на фронті та можливі ризики ракетних атак по Україні – далі й поговоримо.

Тероризм на ЗАЕС і ракетні удари – методи гри кремля з залякування

росія продовжує загострювати небезпеку навколо Запорізької АЕС. І це вона робить попри те, що раніше навіть відводила свою техніку. Втім, такий перебіг подій, – це якраз чергова спроба застосувати усі страшні терористичні методи для схиляння України та Заходу до переговорів. Адже на полі бою все дуже складно для росії. І тероризм на ЗАЕС, і загрози ракетних атак на Україну 24 серпня – це пазли однієї божевільної гри кремля з залякування та схилянню до поступок.

Нагадаємо, що напередодні росія – вже вдруге – наголосила на проведенні термінового засідання Радбезу ООН "щодо ситуації навколо Запорізької АЕС" вже сьогодні, 23 серпня. Й у москві тут переслідують дві головні мети.

По-перше, російські ЗМІ вже розганяють тезу про те, що країна-агресорка терміново скликає Радбез щодо ситуації навколо ЗАЕС "у зв'язку з безперервними українськими провокаціями". Тобто росія готує ґрунт, щоб звинуватити Україну ледь не в ядерному тероризмі на власній же території.

Це цікаво! Раніше Інститут дослідження війни вже наводив інформацію про те, що міноборони росії намагається створити всі умови для часткової аварії на ЗАЕС, щоб потім звинуватити Україну.

І сьогодні, на жаль, не стало виключенням. Якраз перед засіданням, яке росіяни запросили в Радбезі ООН, в Енергоатомі повідомили, що окупанти продовжують накопичувати військову техніку на території Запорізької атомної електростанції. Що, звісно, посилює небезпеку вибуху та свідчить про те, що окупанти використовують ЗАЕС в ролі ядерного щита.

Нагадаємо, що 22 серпня до ремонтної зони станції окупанти додатково завезли два БТР та шiсть спецвантажiвок. Загалом на території ЗАЕС тепер дислоковано понад 40 одиниць військової техніки:

біля першого енергоблоку розташовані 16 військових машин,

біля другого – 7,

ще 12 одиниць техніки окупанти загнали під естакаду.

Крім того, російські військові поповнили свої ряди ще й чималою кількістю "міцних" бійців.

Провокація не змусила на себе довго чекати. Практично відразу після завезення техніки, окупанти обстріляли Енергодар. Через це поранень зазнав працівника Запорізької АЕС, який згодом помер у реанімації. Тож, загарбники будуть і надалі вчиняти провокації в надії, що вже в Радбезі ООН зможуть перекласти провину на Україну.

Утім є у ворога й інша мета щодо скликання Радбезу ООН саме на сьогодні. Річ у тім, що напередодні, ще 18 серпня, коли стало зрозуміло, що росія готується до масованих обстрілів України, США та європейські союзники запросили засідання Радбезу ООН на 24 серпня. А тому кремль намагається інформаційно перебити вже заплановане засідання на День Незалежності. І напередодні Володимир Зеленьский висловив своє обурення такою зухвалістю країни-агресорки, а також подякував тим, хто в ЄС підтримує розробку 8 пакету санкцій, адже саме придушення росії може нарешті зупинити цей терор.

Ворог готує чергову масовану атаку по цивільних

Водночас не слід забувати, що ворог загрожує не лише ядерною катастрофою. росія ще й посилює свої погрози ракетного удару по Україні. Зокрема, напередодні у Генштабі ЗСУ повідомили про те, що окупанти продовжують утримувати окремі підрозділи Західного військового округу в прикордонних районах Брянської і Курської областей. Їхня мета – демонстрація присутності та сковування дій підрозділів Сил оборони. Так само, на Волинському та Поліському напрямках підрозділи збройних сил Білорусі продовжують посилювати охорону кордону в Брестській та Гомельській областях. Зберігається загроза завдання противником ракетних та авіаційних ударів. Те ж саме може очікувати з боку Криму та Чорного моря.

Нагадаємо, що в ГУР Міноборони вкотре закликали українців бути особливо обережними 24 серпня у День Незалежності через загрозу ракетних ударів та провокацій з боку росії.

Так само видання Reuters, посилаючись на американського чиновника, стверджує, що Сполучені Штати мають дані розвідки про те, що росія дійсно планує незабаром здійснити нові атаки. Серед потенційних мішеней ворога – цивільна інфраструктура України, а також державні об'єкти, зокрема в Києві й інших містах. Пізніше вже Посольство США в Україні офіційно закликало американців в Україні терміново покинути Україну через загрозу ракетних атак.

Важливо Загроза від росії на День Незалежності України: які обмеження запровадили у містах

У росії планують серію терактів, щоб мотивувати людей до війни

Ба більше, як я і казав раніше, – вбивство імперіалістки дугіної в Підмосков'ї – це сакральна жертва, яка може стати виправданням для жорстокішої війни. Втім, на думку секретаря РНБО Олексія Данілова, – смерть дугіної – це лише початок процесу. Він стверджує, що в росії падає підтримка війни, а тому фсб запланувала у країні-агресорці серію терактів з масовими жертвами серед цивільних. І це повністю вкладається в модель терористичних методів російських спецслужб, які путін використовує вже не вперше для виправдання війни.

І ці методи настільки очевидні, що, наприклад, видання NYT відверто називає фсб – не правоохоронною структурою в росії, а органом, який виконує політичні забаганки кремля. І цій традиції вже десятки років.

І до думки, що фсб не просто так прибрала дугіну, підштовхує і сьогоднішнє прощання з нею в Москві, яке перетворилося на шоу під назвою "Переможемо Україну". На прощання зійшлися найзавзятіші пропагандисти "русского міра". Наведу всього один приклад: депутат держдуми лєанід слуцький під час виступу на церемонії прощання виголосив гасло схоже на те, яке було у німецьких нацистів.

"Одна країна. Один президент. Одна перемога", – сказав він. Так от у нацистській Німеччині гасло звучало так: "Один народ, один рейх, один фюрер".

Тому, цілком не виключено, що фсб дійсно візьметься за масштабні теракти на території росії, адже кількість тих, хто готовий йти вмирати в Україну, невблаганно падає. І, що характерно, вже навіть грошима росія не може мотивувати своїх громадян воювати. Річ у тім, що в країні-агресорці активно формують так звані добровольчі батальйони, втім з цим є певні складнощі.

Наприклад, за даними Інституту з дослідження війни, в Приморському краї оголосили про формування нового ремонтно-обслуговуючого добровольчого батальйону "Арсеньєвський". І що важливо, якщо раніше кремль був готовий платити росіянам близько 200 тисяч рублів за участь у так званій "спецоперації", то тепер крім цих грошей, пропонують ще й одноразову надбавку за вступ в армію розміром 300 тисяч рублів. Це трохи менш як 5 тисяч доларів. При чому гроші обіцяють одразу. Розрахунок на те, щоби родичі, спокушені такими сумами, самі спонукали загарбників йти на війну.

Вибухи глибоко в тилу невимовно жахають росіян

Але навіть це не допоможе, адже ЗСУ вже морально зламали росіян, тож вони тупо бояться. Особливо після того "прильотів", які стаються вже дуже глибоко в тилу. Наприклад, сьогодні російські пропагандисти повідомили, що у будівлю ватажка так званої "днр" в окупованому Донецьку влучив снаряд, після чого там здійнялася пожежа.

Окрім того, жахають загарбників і вибухи в Криму. І от з цього приводу є доволі цікава інформація від видання Politico. Там припускають, що США могли таємно передати Україні армійські тактичні ракетні системи ATACMS із дальністю до 300 кілометрів, а Київ міг скерувати їх на окупований Крим. Втім у виданні одразу ж визнають, що це лише припущення.

У виданні посилаються на слова колишнього командира ескадрильї 6-ї групи морських котиків Чака Пфаррера. Він запевняє, що воронки, які видно на супутникових знімках аеродрому Саки, який постраждав один із перших, мають діаметр 10 метрів. Відтак він не вірить, що це може бути робота Сил Спецоперацій. До того ж він пояснює, що такі операції спецпризначенці проводять вночі, а вибухи пролунали зранку.

Інші експерти додають, що американська військова допомога з початку війни надавалася як відкрито, так і таємно. І вже виникли питання до нового пакету допомоги на суму 775 мільйонів доларів, де Пентагон вказав і "додаткові боєприпаси" для HIMARS, але тип боєприпасу не назвав. До того ж циркулює інформація, що США включили до пакета й високоточні артилерійські боєприпаси Excalibur, хоча Білий дім не оголошував про це публічно.

Утім, ті ж експерти припускають, що така утаємниченість про те, чи є у ЗСУ потужні високоточні ракети, – варіант психологічної атаки проти росіян, які й так вже сильно перелякані.

Та насправді, не тип снарядів чи найменування військової техніки важливе, а те, хто нею керує. А ЗСУ вже неодноразово довели свою міць та героїзм. Тому, в першу чергу, слід розраховувати на захист українських військових, а вже потім на ту зброю, яка в їхніх руках. І яку б провокацію окупанти не готували нам на День Незалежності, президент Володимир Зеленський попередив росіян твердо – відповідь буде ще потужнішою.

Зауважимо, що всі погрози з боку росії навіть близько не приносять ворогові бажаного результату. Це довело проведення у Києві другого саміту Кримської платформи з деокупації українського півострова. Цьогоріч у ньому беруть участь 60 країн, а також міжнародних організацій. А розширилася географія завдяки країнам Африканського континенту, а також іншого боку Атлантики. І хоч здебільшого саміт проходить в онлайн-режимі, до України завітав Анджей Дуда, який наголосив, що Польща підтримуватиме нашу державу до її перемоги.

Варте уваги – промови Зеленського та Дуди на Кримській платформі: дивіться відео