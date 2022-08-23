росія – це країна, якій байдуже на своїх громадян. Спецслужби замість того, щоб покращувати життя населення, готуються масово його вбивати.

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дугіна була першою в серії терактів, – Данілов

Очікується організація фсб серії терористичних актів у російських містах з масовими жертвами серед цивільних. Дугіна – перша в цьому ряду,

– заявив секретар РНБО Олексій Данілов.

Він зазначив, що Україна не причетна до вибуху автомобіля доньки "натхненника" владіміра путіна алєксандра дугіна. Адже наша держава не вбиває цивільних, цим займається росія.

Данілов також пояснив навіщо російським правоохоронцям вбивати своє населення. Причина, як завжди – у війні проти України. Кремль хоче мобілізувати якомога більше людей до участі у бойових діях. Крім того, підтримка війни серед росіян падає. Тому спецслужби намагаються всіляко її підняти, пробудивши серед населення ненависть до українців.