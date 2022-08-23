До такого стану речей призвів інцидент із підривом автомобіля, в якому була донька путінського ідеолога дугіна. Про це повідомили 24 каналу перевірені джерела в розвідці.

До речі Карма наздогнала: після загибелі доньки дугін потрапив до лікарні

На Рубльовці ще посилили заходи безпеки

Продаж найдорожчої нерухомості на території росії поки не є масовим явищем. Проте вже є підтвердження того, що багато власників котеджів покинули росію. А ось раптовий вибух автомобіля, ймовірно, вказав – повертатися не варто. Через це деякі російські тополігархи позбавляються свого майна.

Проте, як стало відомо розвідці, є й ті, хто виявився більш прив'язаним до розкішної нерухомості. Ймовірно, мовиться, зокрема, й про кремлівську еліту. Адже на Рубльовці вже давно "звили свої гнізда" не лише багато політиків, а навіть керівники силових відомств Москви.

Зверніть увагу! Вперше російські ЗМІ публічно повідомили про продаж дому в цьому "елітрайоні" наприкінці квітня. Це був перший прецендент, який здивував навіть росіян. Дім і територію там продавали за 10 мільярдів рублів. Стільки ж коштують приблизно 1 100 однокімнатних квартир у Москві. Майно збував засновник російського холдингу "Стройгазконсалтинг" Зіяд Манасір.

Що таке Рубльовка Насправді це лише неофіційна назва місцевості на захід від Москви. Вона пролягає вздовж кількох шосе, одним з яких є "Рубльово – Успенське" – звідси й назва.



Територія там забудована дачами колишньої радянської еліти й фешенебельними котеджними селищами. Також там є навіть резиденції вищих посадових осіб держави-терориста. Як, наприклад, прем'єра мєдвєдєва. За даними журналу Насправді це лише неофіційна назва місцевості на захід від Москви. Вона пролягає вздовж кількох шосе, одним з яких є "Рубльово – Успенське" – звідси й назва.Територія там забудована дачами колишньої радянської еліти й фешенебельними котеджними селищами. Також там є навіть резиденції вищих посадових осіб держави-терориста. Як, наприклад, прем'єра мєдвєдєва. За даними журналу Forbes , Рубльовка ще у 2010 році за вартістю майна перегнала елітні передмістя Лондона.

Хто підірвав доньку дугіна

20 серпня в Підмосков'ї вибухнув джип доньки алєксандра дугіна, що є фундатором ідей для вторгнення росії в Україну. На місці одразу загинули водій і донька найвідомішого проповідника шовінізму росіян.

Пропагандисти кремля вкотре почали у всьому звинувачувати українських націоналістів. Проте наступного дня після вибуху легковика з'явилася заява членів "Національної республіканської армії". Партизани натякнули, що це зробили вони та сказали, що це ж чекатиме інших розпалювачів війни. Також є версія, що хотіли підірвати самого дугіна.

Докладніше – що відомо про дугіна та його доньку: дивіться відео