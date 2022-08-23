К такому положению вещей привел инцидент с подрывом автомобиля, в котором была дочь путинского идеолога дугина. Об этом сообщили 24 каналу проверенные источники в разведке.

Кстати Карма догнала: после гибели дочери дугин попал в больницу

На Рублевке еще больше усилили меры безопасности

Продажа самой дорогой недвижимости на территории россии пока не массовое явление. Однако уже есть подтверждение того, что многие владельцы коттеджей покинули россию. А вот внезапный взрыв автомобиля, вероятно, указал – возвращаться не стоит. Поэтому некоторые российские топ-олигархи избавляются от своего имущества.

Однако, как стало известно разведке, есть и те, кто оказался более привязан к роскошной недвижимости. Вероятно, говорится, в частности, и о кремлевской элите. Ведь на Рублевке уже давно "свили свои гнезда" не только многие политики, но даже руководители силовых ведомств Москвы.

Обратите внимание! Впервые российские СМИ публично сообщили о продаже дома в этом "элитрайоне" в конце апреля. Это был первый прецедент, удививший даже россиян. Дом и территорию там продавали за 10 миллиардов рублей. Столько же стоит примерно 1 100 однокомнатных квартир в Москве. Имущество сбывал основатель российского холдинга "Стройгазконсалтинг" Зияд Манасир.

Что такое Рублевка На самом деле это лишь неофициальное название местности к западу от Москвы. Она пролегает вдоль нескольких шоссе, одним из которых является "Рублево – Успенское" – отсюда и название.



Территория там застроена дачами бывшей советской элиты и фешенебельными коттеджными селениями. Также там есть даже резиденция высших должностных лиц государства-террориста. Как, например, премьера медведева. По данным журнала На самом деле это лишь неофициальное название местности к западу от Москвы. Она пролегает вдоль нескольких шоссе, одним из которых является "Рублево – Успенское" – отсюда и название.Территория там застроена дачами бывшей советской элиты и фешенебельными коттеджными селениями. Также там есть даже резиденция высших должностных лиц государства-террориста. Как, например, премьера медведева. По данным журнала Forbes , Рублевка еще в 2010 году по стоимости имущества перегнала элитные пригороды Лондона.

Кто взорвал дочь дугина

20 августа в Подмосковье взорвался джип дочери александра дугина, являющегося основателем идей для вторжения россии в Украину. На месте сразу погибли водитель и дочь известнейшего проповедника шовинизма россиян.

Пропагандисты кремля в очередной раз начали во всем винить украинских националистов. Однако на следующий день после взрыва легковушки появилось заявление членов "Национальной республиканской армии". Партизаны намекнули, что это сделали они и сказали, что это ждет других разжигателей войны. Также есть версия, что хотели взорвать самого дугина.

Подробнее – что известно о дугине и его дочери: смотрите видео