Ситуация на фронте стабилизировалась

Об этом 24 каналу рассказал военный эксперт, лётчик-инструктор, полковник запаса ВСУ Роман Свитан. Он подчеркнул, что до конца года Украина действительно может выжать максимум из этой "летней кампании", которую сейчас проводит.

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По его словам, последние месяц – полторы ситуация на фронте стабилизировалась.

Свитан говорит, что после того, как стала понятна линия фронта, стратегическая инициатива перешла к нашему командованию. Он считает, что сейчас идет планомерное уничтожение российской группировки, расположенной на территории Украины.

А после того, как наши "подарки" стали долетать и в Крым, практически всю оккупированную территорию сейчас получают ВСУ. И после выполнения задач по уничтожению будет поставлена задача по деоккупации территорий,

– заявил эксперт.

Условие освобождения оккупированных территорий до зимы

Роман Свитан заверил, что в таком разрезе, в котором к нам приходит военная техника, и если бы ее увеличить в 2-3 раза, то до конца года есть вероятность освобождения практически всей оккупированной территории Украины, включая Крым и Донбасс.

Но он добавил, что здесь важно само увеличение поставок военного вооружения в не менее 2 – 3 раза.

" При почти миллионной армии в Украине вооружение есть только для трети, то есть на 300 – 400 наших военных. А остальные – это практически "легкая" пехота, которую можно использовать в оборонительных боях, но точно не в наступательных", – ответил Свитан.

По его мнению, Украине сейчас нужно наступательное вооружение, которое нам обещали.

Почти все гранты, в том числе и три миллиарда от США, которые будут выделяться Украине, пойдет в основном на наступательное вооружение. И после его получения можно будет говорить о том, что ВСУ будут планировать наступательные операции по освобождению территорий,

– подытожил эксперт.

К слову, российские оккупанты хвалятся, что уничтожают современное вооружение, которое Украина получает от Запада. Однако в Минобороны подчеркнули – оккупанты не уничтожили ни одну систему M270 и HIMARS. У наших защитников есть более 20-ти таких единиц.

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