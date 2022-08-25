Про це 24 каналу розповів народний депутат, член комітету Верховної Ради з національної безпеки та оборони Федір Веніславський. Він додав, що нині відбувається мобілізація тих спеціальностей, у яких є потреба в ЗСУ.

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Формування більш-менш забезпечені сталим особовим складом

Веніславський зазначив, що нині військові формування, які виконують завдання по захисту нашої держави, її територіальної цілісності й суверенітету, забезпечені більш-менш сталим особовим складом.

Йдуть невеликі призови тих військовослужбовців, яких потребує сектор безпеки й оборони,

– наголосив народний депутат.

Постановка на військовий облік жінок

Член комітету ВР з нацбезпеки й оборони також розповів про постановку жінок на військовий облік. Він зазначив, що є відповідний наказ міністра оборони, який з'явився з ініціативи Генштабу. Там затверджений перелік спеціальностей, які можуть бути заміщені жінками.

"Це і технологи харчової промисловості, і фахівці в галузі хімії, і в сфері інформаційних технологій, і зв'язку, і медичних спеціальностей тощо. Представниці цих спеціальностей до 1 жовтня повинні стати на військовий облік", – розказав Веніславський.

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Нардеп також додав, що постановка на військовий облік – це комплексна програма. І до неї залучені не лише військовозобов'язані особи, а й органи державної влади, органи місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації, заклади освіти. Вони мають інформувати центри комплектації про тих осіб, які підлягають військовому обліку.

Жінки, які підлягають військовому обліку, повинні прийти до центрів комплектації, пройти військово-лікарську комісію і стати на військовий облік. Постановка на військовий облік не означає, що жінки будуть мобілізовані,

– підкреслив член комітету ВР з нацбезпеки й оборони.

Він додав: тільки, якщо ситуація на фронті погіршиться до такого стану, що необхідно буде ЗСУ доукомплектовувати жінками, лише тоді вони можуть бути мобілізовані.

Веніславський про мобілізацію і військовий облік жінок: дивіться відео

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