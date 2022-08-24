За словами Андрія Новака, насправді заборон, які діють під час загальної мобілізації, небагато.
До теми Відповідальність за неявку до військкомату: про що потрібно пам'ятати
Заборона під час мобілізації лиш одна
Так, адвокат пояснив, що під час мобілізації в Україні діє всього одна заборона.
Це заборона військовозобов'язаному змінювати місце свого проживання без дозволу командира військової частини або військкомату, до якого ця особа прив'язана або підпорядковується,
– мовиться у повідомленні.
Що має містити повістка
Також адвокат Андрій Новак розповів, що насамперед повістка повинна містити ваші контактні персональні дані. Зокрема мовиться про:
- прізвище, ім’я та по батькові;
- дату вашого народження;
- місце вашого проживання, а точніше – місце реєстрації.
Він додав, що вносити паспортні дані "на ходу" у пропечатані наперед повістки неправильно та незаконно. Проте відмовитися від вручення такого документа наразі неможливо.
До теми – поліція Харкова приручила трофейного тигра: дивіться відео