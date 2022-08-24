За словами Андрія Новака, насправді заборон, які діють під час загальної мобілізації, небагато.

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Заборона під час мобілізації лиш одна

Так, адвокат пояснив, що під час мобілізації в Україні діє всього одна заборона.

Це заборона військовозобов'язаному змінювати місце свого проживання без дозволу командира військової частини або військкомату, до якого ця особа прив'язана або підпорядковується,

– мовиться у повідомленні.

Що має містити повістка

Також адвокат Андрій Новак розповів, що насамперед повістка повинна містити ваші контактні персональні дані. Зокрема мовиться про:

прізвище, ім’я та по батькові;

дату вашого народження;

місце вашого проживання, а точніше – місце реєстрації.

При цьому у документі повинен бути живий підпис начальника територіального центру комплектування, а також печатка.

Він додав, що вносити паспортні дані "на ходу" у пропечатані наперед повістки неправильно та незаконно. Проте відмовитися від вручення такого документа наразі неможливо.

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