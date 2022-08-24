По словам Андрея Новака, на самом деле запретов, действующих во время всеобщей мобилизации, немного.

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Запрет при мобилизации только один

Так, адвокат объяснил, что во время мобилизации в Украине действует всего один запрет.

Это запрет военнообязанному менять место своего проживания без разрешения командира воинской части или военкомата, к которому это лицо привязано или подчиняется,

– говорится в сообщении.

Что должна содержать повестка

Также адвокат Андрей Новак рассказал, что в первую очередь повестка должна содержать ваши контактные персональные данные. В частности, говорится о:

фамилии, имени и отчестве;

дате вашего рождения;

месте вашего проживания, а точнее – месте регистрации.

При этом в документе должна быть жива подпись начальника территориального центра комплектования, а также печать.

Он добавил, что вносить паспортные данные "на ходу" в пропечатанные повестки неправильно и незаконно. Однако отказаться от вручения такого документа невозможно.

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