Украинцы во время военного положения могут получать повестки практически в любом месте, хотя это и не одобряют правозащитники. В то же время они подчеркивают, что игнорировать поход в военкомат, если документ вы взяли, ни в коем случае не стоит.

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Какова ответственность за неявку

Как отметил адвокат Андрей Новак, вы не просто получаете повестку, а еще и расписываетесь за это. И именно ваша подпись свидетельствует о согласии и обязанности посетить территориальный центр комплектования. Если же вы проигнорируете это, то вас ожидает как административная, так и уголовная ответственность.

Административная ответственность. В этом случае вас ожидает штраф в размере от 1 700 до 3 400 гривен. Сразу оговоримся, что бесконечно платить штрафы не получится. После административного взыскания вы все равно обязаны явиться в военкомат.

Если же вы злостный нарушитель, то вас может ожидать уже уголовная ответственность. Вот в этом случае предполагается заключение на срок от 3 до 5 лет.

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Но не стоит торопиться забирать повестку и ставить подпись. Сначала следует убедиться, что соответствующий документ был заполнен правильно.

Что должна содержать повестка

Как отметил Андрей Новак, важно, чтобы повестка содержала данные без ошибок. А говорится о:

фамилия, имя и отчество;

дату вашего рождения;

место вашего проживания, а точнее – место регистрации.

Отмечаем, что повестка – документ. Поэтому она должна содержать подпись начальника территориального центра комплектования, а также печать.

В то же время, адвокат привел распространенный пример вручения повесток на блокпостах, улицах или других общественных местах. В таком случае представители военкомата имеют при себе уже подписанные и пропечатанные заполняемые на месте повестки. И это, отмечает правозащитник, – незаконно.

Но, подчеркивает он, это не значит, что так вам не могут вручить повестку. Более того, если вы ее все-таки взяли, то игнорировать ее не стоит. Напомним еще раз, что за это ожидает как административная, так и уголовная ответственность.

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