Українці під час воєнного стану можуть отримувати повістки практично будь-де, хоч це і не схвалюють правозахисники. Водночас вони наголошують на тому, що ігнорувати похід до військкомату, якщо документ ви таки взяли, ні в якому разі не варто.

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Якою є відповідальність за неявку

Як зазначив адвокат Андрій Новак, ви не просто отримуєте повістку, а ще й розписуєтеся за це. І саме ваш підпис засвідчує згоду й обов'язок відвідати територіальний центр комплектування. Якщо ж ви проігноруєте це, то на вас очікує як адміністративна, так і кримінальна відповідальність.

Адміністративна відповідальність. У цьому випадку на вас очікує штраф у розмірі від 1 700 до 3 400 гривень. Відразу ж обмовимося, що безконечно платити штрафи не вийде. Після адміністративного стягнення ви все одно зобов'язані з'явитися до військкомату.

Якщо ж ви злісний порушник, то на вас може очікувати вже кримінальна відповідальність. От у цьому випадку передбачається ув'язнення терміном від 3 до 5 років.

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Але не варто поспішати забирати повістку та ставити підпис. Спочатку слід переконатися, що відповідний документ заповнили правильно.

Що має містити повістка

Як зазначив Андрій Новак, важливо, щоб повістка містила дані без помилок. А мовиться про:

прізвище, ім'я та по батькові;

дату вашого народження;

місце вашого проживання, а точніше – місце реєстрації.

Наголошуємо на тому, що повістка – документ. Тож вона повинна містити також підпис начальника територіального центру комплектування, а також печатку.

Водночас адвокат навів поширений приклад вручення повісток на блокпостах, вулицях або інших громадських місцях. У такому випадку представники військкомату мають при собі вже підписані та пропечатані повістки, які заповнюються на місці. І це, наголошує правозахисник, – незаконно.

Але, підкреслює він, це не означає, що в такий спосіб вам не можуть вручити повістку. Ба більше, якщо ви її все-таки взяли, то ігнорувати її не варто. Нагадаємо вкотре, що за це очікує як адміністративна, так і кримінальна відповідальність.

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