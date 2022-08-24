Оскільки мобілізація продовжується, то повістки можуть вручати практично будь-де. Юристи ж сконцентрували свою увагу на поширених помилках під час передачі цього важливого документа.

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Поширені помилки під час вручення повісток

Адвокат Андрій Новак наголосив на першому та надзвичайно важливому пункті. Мовиться про видачу повісток співробітниками національної поліції, а також силами ТрО. Правозахисник підкреслив, що це порушення. А все тому, що відповідні підрозділи мають право лише супроводжувати тих, хто уповноважений вручати повістки. Наприклад, співробітників військкоматів.

Ще одне грубе порушення – відправлення повістки поштою або підкладання її під двері. Новак наголошує, що жодних умов для вручення повісток таким чином не передбачено.

Водночас він нагадав, про що йдеться в законі. Так ось у ньому вказано, що відповідний документ мають особисто вручити військовозобов'язаному. Останній, підкреслює адвокат, повинен поставити підпис, який свідчить про отримання повістки.

Також поширеним є виклик до військкомату за допомогою телефонних дзвінків або месенджерів. Андрій Новак підкреслює, що відповідний метод взагалі заборонений. Відтак, можна не реагувати як на дзвінки, так і на повідомлення або залишені під дверима повістки. Ігнорування таких способів запросити вас до військкомату не караються.

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Які дані мають бути вказані у повістці

Андрій Новак наголосив на важливості правильного заповнення повістки. В інакшому випадку її не можна підписувати й отримувати. Вона щонайменше повинна містити правильно заповнені ваші:

прізвище, ім'я та по батькові;

дату вашого народження;

місце вашого проживання, а точніше – місце реєстрації.

Також правозахисник додав, що на повістці має бути живий підпис начальника територіального центру комплектування, а також печатка.

Водночас він звернув увагу на певні зловживання з боку ТЦК. Наприклад, на блокпостах і вулицях представники військкоматів можуть ходити зі вже заздалегідь підписаними та пропечатаними повістками. Це, наголошує адвокат, незаконно.

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