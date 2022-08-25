Об этом 24 каналу рассказал народный депутат, член комитета Верховной Рады по национальной безопасности и обороне Федор Вениславский. Он добавил, что сейчас проходит мобилизация тех специальностей, в которых есть потребность у ВСУ.

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Формирования более или менее обеспечены постоянным личным составом

Вениславский отметил, что ныне военные формирования, выполняющие задачи по защите нашего государства, его территориальной целостности и суверенитета, обеспечены более или менее постоянным личным составом.

Идут небольшие призывы тех военнослужащих, которые нуждаются в секторе безопасности и обороны,

– подчеркнул народный депутат.

Постановка на военный учет женщин

Член комитета ВР по нацбезопасности и обороне также рассказал о постановке женщин на военный учет. Он отметил, что есть соответствующий приказ министра обороны, появившийся по инициативе Генштаба. Там утвержден перечень специальностей, которые могут быть замещены женщинами.

"Это и технологи пищевой промышленности, и специалисты в области химии, и в сфере информационных технологий, и связи, и медицинских специальностей и т.д. Представительницы этих специальностей до 1 октября должны встать на военный учет", – рассказал Вениславский.

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Нардеп также добавил, что постановка на военный учет – это комплексная программа. И к ней привлечены не только военнообязанные лица, но и органы государственной власти, органы местного самоуправления, предприятия, учреждения, организации, учебные заведения. Они должны информировать центры комплектации о лицах, подлежащих военному учету.

Женщины, подлежащие военному учету, должны прийти в центры комплектации, пройти военно-врачебную комиссию и стать на военный учет. Постановка на военный учет не означает, что женщины будут мобилизованы,

– подчеркнул член комитета ВР по нацбезопасности и обороне.

Он добавил: только если ситуация на фронте ухудшится до такого состояния, что необходимо будет ВСУ доукомплектовывать женщинами, только тогда они могут быть мобилизованы.

Вениславский о мобилизации и военном учете женщин: смотрите видео

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