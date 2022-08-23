В целом планируют подробнее уточнить список граждан, которые могут получить отсрочку от призыва. Соответствующий законопроект № 7687 уже зарегистрировали на сайте ВРУ.

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Что хотят изменить

Законопроект определяет условия, при которых военнообязанные, работающие в органах государственной власти, других государственных органах, на предприятиях, в учреждениях и организациях, подлежат бронированию.

В частности с помощью документа хотят расширить список учреждений и предприятий, работники которых подлежат бронированию в случае, если это необходимо.

Какие работники могут подлежать бронированию

Если новый законопроект примут, бронированию будут подлежать люди, которые работают:

в органах государственной власти, других государственных органах, органах местного самоуправления;

на предприятиях, в учреждениях и организациях, которым доведены мобилизационные задания (заказы);

на предприятиях, в учреждениях и организациях, которые производят товары, выполняют работу и предоставляют услуги оборонного назначения для удовлетворения потребностей ВСУ, других военных формирований в особый период;

на предприятиях, в учреждениях и организациях, которые являются критически важными для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период. Отнесение субъектов хозяйствования к таким предприятиям, учреждениям и организациям осуществляется по критериям и в порядке, установленным Кабмином.

Такие военнообязанные не подлежат принятию на службу в военном резерве.

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