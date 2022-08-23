Загалом планують детальніше уточнити перелік громадян, які можуть отримати відстрочку від призову. Відповідний законопроєкт №7687 вже зареєстрували на сайті ВРУ.

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Що хочуть змінити

Законопроєкт визначає умови, за яких військовозобов’язані, які працюють в органах державної влади, інших державних органах, на підприємствах, в установах та організаціях, підлягають бронюванню.

Зокрема за допомогою документу хочуть розширити перелік установ і підприємств, працівники яких підлягають бронюванню у випадку, якщо це необхідно.

Які працівники можуть підлягати бронювання

Якщо новий законопроєкт приймуть, бронюванню підлягатимуть люди, які працюють:

в органах державної влади, інших державних органах, органах місцевого самоврядування;

на підприємствах, в установах і організаціях, яким доведено мобілізаційні завдання (замовлення;

на підприємствах, в установах і організаціях, які виробляють товари, виконують роботу і надають послуги оборонного призначення для задоволення потреб ЗСУ, інших військових формувань в особливий період;

на підприємствах, в установах і організаціях, які є критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період.

Такі військовозобов'язані не підлягають прийняттю на службу у військовому резерві. Порядок та критерії бронювання військовозобов’язаних за органами державної влади, іншими державними органами, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами й організаціями на період мобілізації та на воєнний час визначає Кабмін.

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