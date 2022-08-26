Нагадаємо, що в Україні продовжили дію воєнного стану. А це означає, що автоматично триває мобілізація у нашій державі. Ми ж зосередимо нашу увагу на взятті на військовий облік жінок, зокрема студенток.

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Чи братимуть на військовий облік студенток

На це питання відповіла юристка адвокатського об'єднання Uniminds Марія Бутіна. Вона пояснила, чи потрібно буде з 1 жовтня 2022 року студенткам ставати на військовий облік.

Цю категорію жінок не можуть примусово мобілізувати, бо якщо немає диплома – немає й спеціальності. Якщо жінка здобуває вищу освіту вдруге, то у неї на період навчання може бути відстрочка,

– підкреслила експертка.

Водночас ніхто не може заборонити студентці стати на військовий облік. Якщо вона самостійно виявила бажання захищати Україну, то цілком може звернутися до військкомату.

Юристка підкреслила, що наразі відсутнє роз'яснення, яке б трактувало, що робити зі студентками. Адже по факту вони ще не здобули певної спеціальності. А ми ж нагадаємо, що на військовий облік повинні будуть ставати не всі жінки, а лише певних спеціальностей.

Водночас Бутіна, як і багато інших експертів, нагадала про саму постановку на облік. Вона підкреслила, що це ще не означає, що жінку відразу ж відправлять на службу, а після цього – на лінію фронту.

Чи існують винятки для постановки на облік

Оскільки постановка на облік не передбачає негайного відправлення на війну, то спеціальних винятків у цьому випадку немає. Потрібно буде звернутися до військкомату і вагітним, і тим, хто виховує дітей. Але стосуватиметься це, нагадаємо, лише тих жінок, чиї професії включені у список.

Натомість є загальноприйняті винятки. Вони стосуються як чоловіків, так і жінок. До прикладу, не передбачена мобілізація жінок, котрі мають трьох неповнолітніх дітей. Або ж тих, хто опікується дитиною з інвалідністю.

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