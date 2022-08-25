Про це в ефірі 24 каналу розповів нардеп, член комітету Верховної Ради з нацбезпеки та оборони Федір Веніславський.

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Він навів приклад, що для органів державної влади та органів місцевого самоврядування можуть бути заброньовані ті особи, які є військовозобовʼязаними й безпосередньо необхідні для функціонування. Для підприємств, установ, організацій бронювання також можливе, якщо виконують певне мобілізаційне завдання.

"Наприклад, органи державної влади доводять до різних підприємств певні мобілізаційні плани для поповнення продовольством та певними матеріально-технічними ресурсами. Якщо підприємства ці завдання виконують, мають право на бронювання частини співробітників, які необхідні, щоб ця установа належним чином функціонувала", – пояснив Веніславський.

Мова не йде про якесь кардинальне збільшення або зменшення тих чи інших категорій осіб, які можуть бути заброньовані. Мова йде про уточнення критерії бронювання. Для того, щоб не було неоднозначного застосування та тлумачення закону,

– розповів нардеп.

Яка тривалість бронювання

За його словами, є певний порядок бронювання, який визначається Кабінетом Міністрів України:

Підприємства та організації мають заповнити відповідні форми.

Центральні органи виконавчої влади подають їх до Міністерства оборона, під чиїм керівництвом перебувають центри комплектування та соціальної підтримки, – колишні військомати.

Тоді визначають певні категорії, які підлягають бронюванню.

Бронювання здійснюється на період воєнного стану. Або, якщо це потрібно, то на інший проміжок часу, який зазначається в тому бронюванні. Тому це все здійснюється індивідуально", – додав Веніславський.

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