Об этом в эфире 24 канала рассказал нардеп, член комитета Верховной Рады по нацбезопасности и обороне Федор Вениславский.

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Он привел пример, что для органов государственной власти и органов местного самоуправления могут быть забронированы лица, военнообязанные и непосредственно необходимые для функционирования. Для предприятий, учреждений, организаций бронирование возможно, если выполняют определенное мобилизационное задание.

"Например, органы государственной власти доводят до разных предприятий определенные мобилизационные планы по пополнению продовольствием и определенными материально-техническими ресурсами. Если предприятия эти задачи выполняют, имеют право на бронирование части сотрудников, которые необходимы, чтобы это учреждение должным образом функционировало", – пояснил Вениславский.

Речь не идет о каком-либо кардинальном увеличении или уменьшении тех или иных категорий лиц, которые могут быть забронированы. Речь идет об уточнении критериев бронирования. Для того чтобы не было неоднозначного применения и толкования закона,

– рассказал нардеп.

Какова продолжительность бронирования

По его словам, есть определенный порядок бронирования, определяемый Кабинетом Министров Украины:

Предприятия и организации должны заполнить соответствующие формы.

Центральные органы исполнительной власти подают их в Министерство обороны, под чьим руководством находятся центры комплектования и социальной поддержки – бывшие военкоматы.

Тогда определяют определенные категории, подлежащие бронированию.

Бронирование осуществляется на период военного положения. Или, если это нужно, то на другой период времени, который указывается в том бронировании. Поэтому это все осуществляется индивидуально", – добавил Вениславский.

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