Напомним, что в Украине продлили действие военного положения. А это значит, что автоматически ведется мобилизация в нашем государстве. Мы сосредоточим наше внимание на взятии на военный учет женщин, в частности студенток.

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Будут ли брать на военный учет студенток

На этот вопрос ответила юрист адвокатского объединения Uniminds Мария Бутина. Она объяснила, нужно ли с 1 октября 2022 года студенткам становиться на военный учет.

Эту категорию женщин не могут принудительно мобилизовать, потому что если нет диплома – нет специальности. Если женщина получает высшее образование во второй раз, то у нее на период обучения может быть отсрочка,

– подчеркнула эксперт.

В то же время, никто не может запретить студентке стать на военный учет. Если она самостоятельно изъявила желание защищать Украину, то вполне может обратиться в военкомат.

Юрист подчеркнула, что пока отсутствует разъяснение, которое бы трактовало, что делать со студентками. Ведь по факту они еще не получили определенную специальность. А на военный учет должны будут становиться не все женщины, а лишь определенные специальности.

В то же время Бутина, как и многие другие эксперты, напомнила о самой постановке на учет. Она подчеркнула, что это еще не означает, что женщину сразу отправят на службу, а после этого – на линию фронта.

Существуют ли исключения для постановки на учет

Поскольку постановка на учет не предусматривает немедленного отправления на войну, то особых исключений в этом случае нет. Нужно будет обратиться в военкомат и беременным, и тем, кто воспитывает детей. Но это будет касаться, напомним, только тех женщин, чьи профессии включены в список.

В то же время есть общепринятые исключения. Они касаются как мужчин, так и женщин. К примеру, не предусмотрена мобилизация женщин, имеющих троих несовершеннолетних детей. Или же тех, кто занимается ребенком с инвалидностью.

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