Згідно з законами України, люди з інвалідністю не підлягають призову на військову службу.

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Мовиться про осіб, які:

визнані в установленому порядку особами з інвалідністю;

визнані тимчасово непридатними до військової служби за станом здоров'я на термін до 6 місяців. Після закінчення цього терміну потрібно знову пройти військово-лікарську комісію.

Якщо вам надійде повістка, потрібно прийти до військкомату у зазначений час та мати з собою документи, які підтверджуватимуть вашу інвалідність.

Однак особи з інвалідністю можуть бути мобілізовані за власною згодою і тільки за місцем проживання.

Чи буде примусова мобілізація людей з III групою інвалідності

Адвокат Іван Ліберман зазначив, що ІІІ група – це легка інвалідність, тобто, це розлади здоров'я, які дозволяють людині воювати. Крім того, брати участь у бойових діях можна у різний спосіб. Наприклад, підносити боєприпаси, копати траншеї чи готувати їжу.

На питання про те, чи мобілізовуватимуть людей з III групою інвалідності, Ліберман зазначив, що все можливо.

Як показує практика, усе що тимчасове або за згодою, дуже швидко починає бути обов'язковим, ще й під відповідальність,

– наголосив адвокат.

Він зазначив, що мобілізувати людей з інвалідністю ІІІ групи будуть на підставі того, що громадяни України повинні служити у війську відповідно до законів.

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