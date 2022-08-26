Согласно законам Украины люди с инвалидностью не подлежат призыву на военную службу.

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Речь идет о лицах, которые:

признаны в установленном порядке лицами с инвалидностью;

признаны временно непригодными к военной службе по состоянию здоровья сроком до 6 месяцев. По истечении этого срока нужно снова пройти военно-врачебную комиссию.

Если вам поступит повестка, нужно прийти в военкомат в указанное время и иметь с собой документы, подтверждающие вашу инвалидность.

Однако лица с инвалидностью могут быть мобилизованы по собственному согласию и только по месту жительства.

Будет ли принудительная мобилизация людей с III группой инвалидности

Адвокат Иван Либерман отметил, что ІІІ группа – это легкая инвалидность, то есть это расстройства здоровья, которые позволяют человеку воевать. Кроме того, участвовать в боевых действиях можно разными способами. К примеру, подносить боеприпасы, копать траншеи или готовить еду.

На вопрос о том, будут ли мобилизовывать людей с III группой инвалидности, Либерман отметил, что все возможно.

Как показывает практика, все что временное или по согласию очень быстро начинает быть обязательным, еще и под ответственность,

– подчеркнул адвокат.

Он отметил, что мобилизовывать людей с инвалидностью ІІІ группы будут на основании того, что граждане Украины должны служить в армии в соответствии с законами.

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