Оскільки дія воєнного стану, а також мобілізація в Україні продовжилися, то чоловіки, котрі залишилися за кордоном, мають певні страхи. Їх цікавить, чи очікуватиме на них відповідальність за те, що вони не повернулися з-за кордону після 24 лютого.

Читайте також Військовий облік для жінок: чи стосуватиметься він студенток

Чи повинні українські чоловіки повернутися

На це питання спробував відповісти юрист Ростислав Кравець. Він передовсім пройшовся по одному з законопроєктів, які впродовж війни відхилили. У ньому йшлося про позбавлення громадянства тих чоловіків, котрі після початку повномасштабного вторгнення не повернулися до України.

Правозахисник підкреслює, що наразі відсутня відповідальність за те, що чоловік вирішив не повертатися з-за кордону. А все тому, що це напряму суперечить Конституції України.

Народні депутати намагаються, було кілька законопроєктів, які мали на меті запровадити відповідальність за неповернення чоловіків в Україну. Що стосується змушування чоловіків повернутись, то насправді це не лише порушення Конституції, а й порушення логіки,

– підкреслив Кравець.

Він наголосив на тому, що наша держава все одно виграє від того, що за кордоном перебувають заробітчани. Ростислав Кравець зауважив, що надходження до казни нашої держави саме від тих, хто працює та мешкає за кордоном, починає перевищувати надходження від експорту. Останній плавно відроджується завдяки зерновому коридору, але він усе ще не на довоєнному рівні.

Що стосується штрафів, то вони теж не передбачані. Їхнє стягнення з чоловіків, котрі не повернулися з-за кордону, теж може бути порушенням Конституції, а також прав людини. Ба більше, не передбачена, за словами юриста, й примусова мобілізація, якщо чоловік повернувся до України з території іншої держави.

Чи можна ігнорувати повістку

Напередодні ми розповідали, чи можна проігнорувати похід до військкомату, якщо вам уже вручили повістку. Адвокат Андрій Новак зауважив, що ви не лише отримуєте документ, а й підписуєтеся за це. Тож ваш підпис – прояв згоди навідатися до територіального центру комплектування. Якщо цього не зробити, то очікує як адміністративна, так і кримінальна відповідальність. Остання передбачає до 5 років ув'язнення.

Варте уваги – Арестович розповів, скільки складів і баз уже знищили ЗСУ: дивіться відео