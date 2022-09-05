Чоловіки загалом не можуть виїжджати за кордон. Але є певні категорії, яким дозволили покидати межі України, зокрема, студенти.

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Правила для виїзду чоловіків-студентів

У МВС розповіли про правила, за якими чоловіки-студенти можуть виїжджати з України на навчання за кордон.

Право на виїзд мають чоловіки-студенти, які навчаються за кордоном за денною або дуальною формою навчання, але не змогли вчасно продовжити навчання через війну, бо були в Україні.



Щоб виїхати потрібно мати студентський квиток або студентську візу. Вони мають бути перекладені та нотаріально завірені, щоб підтвердити навчання в іноземному виші. Також треба мати військово-облікові документи із записом про надання відстрочки від призову та довідку, видану територіальним центром комплектування та соціальної підтримки для виїзду за кордон для здобувачів освіти за кордоном.

Що відомо про виїзд чоловіків

Чоловіки, які на постійній основі проживають за кордоном, можуть виїхати з України. Однак для цього потрібно мати певні позначки в документах. Також нещодавно дозволили виїжджати морякам.

Також ті громадяни України, що постійно проживають за кордоном, підлягають консульському обліку. Під час перетину державного кордону України такі особи мають надати відповідний паспортний документ з відмітками Державної міграційної служби України "Оформлено виїзд на постійне проживання", дипломатичної установи України "Прийнятий на консульський облік".

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