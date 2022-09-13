Станом на вересень існують 10 категорій чоловіків, які можуть перетинати кордон під час воєнного стану. Ті, хто супроводжують особу з інвалідністю, а також доглядають за хворими батьками, дружиною, дітьми – належать до них.

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Що потрібно для перетину кордону

Якщо громадянину необхідно опікуватися важкохворою людиною, для перетину кордону йому необхідно прикордонникам надати:

довідку про отримання державної допомоги на важкохвору дитину, видану структурним підрозділом з питань соціального захисту населення;

або документ, виданий лікарсько-консультативною комісією закладу охорони здоров’я в порядку та за формою, що встановлені МОЗ;

документи, що підтверджують родинні зв’язки;

або документи, що підтверджують відповідні повноваження особи, що супроводжує таку важкохвору людину.

Зверніть увагу! Виїзд чоловіків, для догляду за хворими батьками, дружиною, дітьми неможливий без хворого.

Хто ще може перетинати кордон

Окрім чоловіків, які опікуються людиною з інвалідністю, виїхати за кордон можуть громадяни, які:

зняті (виключені) з військового обліку;

тимчасово непридатні до військової служби;

мають трьох або більше дітей (зокрема від різних шлюбів);

виховують одну дитину чи більше самостійно;

є особами з інвалідністю I, II, III груп;

їдуть на лікування внаслідок поранень на війні;

постійно проживають за кордоном;

є батьком трьох і більше дітей. При тому виїзди можливий без них, якщо особа надасть документи, які засвідчують народження трьох або більше дітей (можуть бути нотаріально завірені копії).

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Перетинати кордон також з 1 вересня мають можливість підприємці, однак з метою короткострокового відрядження. В рамках експериментального проєкту "єВідрядження" для цього потрібно внести 200 тисяч гривень застави, яку у випадку порушення умов програми перерахують на потреби Міністерства оборони.

Також у випадку порушення підприємство порушника не зможе більше ніколи оформити нові дозволи на виїзд співробітників за кордон, а вже чинні дозволи будуть скасовані.

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