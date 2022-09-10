Так, міністр Оборони Олексій Резніков зауважив, що як би нам не хотілося, серед наших воїнів є втрати. Вони можуть бути безповоротні або санітарні, а іноді такі, що людина лишилась жива, але не може повернутися назад в стрій. Тож Генштаб повинен мати можливість замінити таких людей.

До теми Навіть до тих жінок, професії яких необхідні армії, має бути добровільний підхід, – Маляр

Чому виїзд чоловіків за кордон – не на часі

Як пояснив Резніков, Генштаб і весь сектор безпеки й оборони повинні мати можливість залучати резерви, поповнювати ряди із мобілізаційного резерву.

А це означає, що так, на жаль, чоловіки тут, в стані війни, у своїх вікових параметрах переважною більшістю повинні бути готовими воювати, навіть не бути призваними, а воювати,

– сказав міністр.

Чи зможуть студенти виїжджати за кордон

Міністр оборони Олексій Резніков та очільник МВС Денис Монастирський вже погодили проєкт постанови про дозвіл на виїзд за кордон студентів. Зараз вона перебуває на розгляді в уряді.

Він зауважив, що Міноборони розуміє цю потребу й загалом це цілком нормально, якщо студенти виїжджатимуть за кордон на навчання. Оскільки вони все одно воювати не можуть, хіба добровольцями.

Це логічно і нормально, бо студенти все одно ще воювати не можуть, тільки добровільно,

– сказав міністр.

До слова, жінок на військовий облік теж братимуть лише за їхньою згодою.

До теми – жінок братимуть на військовий облік лише за їхньою згодою: дивитись відео