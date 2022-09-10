Так, министр Обороны Алексей Резников отметил, что как бы нам ни хотелось, среди наших воинов есть потери. Они могут быть безвозвратными или санитарными, а иногда таковыми, что человек остался жив, но не может вернуться обратно в строй. Так что Генштаб должен иметь возможность заменить таких людей.

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Почему выезд мужчин за границу – не ко времени

Как пояснил Резников, Генштаб и весь сектор безопасности и обороны должны иметь возможность привлекать резервы, пополнять ряды мобилизационного резерва.

А это значит, что так, к сожалению, мужчины здесь, в состоянии войны, в своих возрастных параметрах подавляющим большинством должны быть готовы воевать, даже не быть призванными, а воевать,

– сказал министр.

Смогут ли студенты уезжать за границу

Министр обороны Алексей Резников и глава МВД Денис Монастырский уже согласовали проект постановления о разрешении на выезд за границу студентов. Сейчас он находится на рассмотрении в правительстве.

Он отметил, что Минобороны понимает эту потребность и в целом это вполне нормально, если студенты будут уезжать за границу на обучение. Поскольку они все равно воевать не могут, разве что добровольцами.

Это логично и нормально, потому что студенты все равно еще воевать не могут, только добровольно,

– сказал министр.

К слову, женщин на военный учет тоже будут принимать только с их согласия.

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