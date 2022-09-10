Заступниця міністра міноборони Ганна Маляр під час брифінгу пояснила, чому в Україні не планують запроваджувати обов'язковий військовий облік для жінок.

Увага Рада думає про обов'язковий військовий облік лише для жінок-медиків, – Веніславський

Чому облік не може бути обов'язковим

У контексті батьківських обов'язків, важливо, аби один з батьків мав можливість виїзду за кордон, щоб у разі небезпеки вивезти дитину в безпечне місце. Якщо і чоловік, і жінка будуть на військовому обліку – зробити це буде неможливо.

Відтак, в Україні виїзд жінок не обмежений і не буде обмеженим з 1 жовтня, наголосила Маляр.

А ось щодо професій, то Маляр нагадала, що Генштаб офіційно заявляв, що наразі достатньо жінок перебувають на обліку.

"Станом на сьогодні вони не потребують збільшення кількості жінок, які знаходяться на військовому обліку і професії, які сьогодні необхідні. Мова про: медицину, харчові спеціальності і радіоелектроніку", – додала Маляр.

Водночас війна це завжди динаміка.

Щодо підходу, то Генштаб і Міноборони займають спільну позицію – військовий облік для жінок має бути добровільним,

– підкреслила Ганна Маляр.

Коротко про дискусії щодо того, чи повинен бути облік обов'язковим

Ще у березні Верховна рада прийняла новий Закон, відповідно до якого перелік військово-облікових спеціальностей формує Генштаб Збройних сил України та Міністерство оборони України.

У Міноборони кажуть, що роблять усе можливе для того, аби з 1 жовтня ніякої обов'язкової постановки на облік жінок, професії яких є у переліку військово-облікових спеціальностей, не було.

Наразі ж Верховна Рада розглядає пропозиції від Міноборони, адже лише рада може розробляти та схвалювати законопроєкти.

Втім, наразі уже достеменно відомо, що військовозобов'язані жінки з 1 жовтня можуть стати на облік, якщо матимуть таке бажання. Йдеться про жінок, які здобули фах за 14 спеціальностями.

Більше про це – жінок братимуть на військовий облік лише за їхньою згодою: дивитись відео