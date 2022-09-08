Жінок-медиків можуть зобов'язати ставати на облік

Про це повідомив народний депутат, член Комітету Верховної ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський. За його словами, найближчими днями буде внесено зміни до останнього наказу міноборони.

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Наразі ж йдуть дискусії, які саме військово облікові спеціальності будуть обов'язковими. Ключове у дискусії – робити облік для жінок обов'язковим або за бажанням.

Верховна Рада розгляне проєкт закону, який запропонував і підтримав профільний Комітет, про постановку на військовий облік. Пропонується варіант обов’язкового обліку для жінок-медиків. Що стосується інших ВОС, вони носитимуть виключно добровільний характер,

– сказав Федір Веніславський.

Депутат наголосив, що негативних наслідків з 1 жовтня очікувати не варто. Крім того, ніяких проблем немає, якщо жінка добровільно бажає вступити на військову службу.

Довідка! У березні Верховна рада прийняла новий Закон, відповідно до якого перелік військово-облікових спеціальностей формує Генштаб Збройних сил України та Міністерство оборони України. У Міноборони своєю чергою заявили, що роблять усе можливе для того, аби з 1 жовтня ніякої обов'язкової постановки на облік жінок, професії яких є у переліку військово-облікових спеціальностей, не було.

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