Заступниця міністра оборони Ганна Маляр наголосила в ефірі телемарафону, що не відповідає дійсності те, що начебто з 1 жовтня жінки, професії яких є у переліку військово-облікових спеціальностей, повинні стати на облік.

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Річ у тім, що цю норму було відстрочено на рік, ви пам'ятаєте, що минулої осені набули чинності певні норми закону. Станом на сьогодні ситуація така: поки що до 1 жовтня це відстрочка, вона взагалі не діє, а до 1 жовтня вже є напрацювання, і ми робимо все можливе для того, щоб з 1 жовтня ніякої обов'язкової постановки на облік не було,

– зазначила Ганна Маляр.

Однак заступниця нагадала, що є низка спеціальностей, які були обов'язковими для постановки на облік. Наразі Генштаб має потребу в таких спеціальностях, це невеликий перелік. Попередньо це три спеціальності:

медичні,

кухарські,

радіоелектроніка.

Ми подали свої пропозиції, я наголошую, пропозиції, а не законопроєкт, щодо внесення змін і щодо добровільного обліку для жінок. Просто додати "за бажанням". Ми диференціюємо тих, хто вмотивований служити – будуть це робити. Хто має вивезти дитину за кордон – будуть мати можливість це зробити,

– наголосила Маляр.

Довідка. Генштаб розробив запропоновані зміни до переліку спеціальностей та/або професій, пов'язаних із відповідними військово-обліковими спеціальностями, після отримання яких жінки беруться на військовий облік військовозобов'язаних.

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