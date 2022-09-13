По состоянию на сентябрь существует 10 категорий мужчин, которые могут пересекать границу во время военного положения. Те, кто сопровождают лицо с инвалидностью, а также ухаживают за больными родителями, женой, детьми – принадлежат к ним.

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Что нужно для пересечения границы

Если гражданину необходимо заботиться о тяжелобольном человеке, для пересечения границы ему необходимо пограничникам предоставить:

справку о получении государственной помощи на тяжелобольного ребенка, выданную структурным подразделением по вопросам социальной защиты населения;

или документ, выданный врачебно-консультативной комиссией учреждения здравоохранения в порядке и по форме, установленными Минздравом;

документы, подтверждающие родственные связи;

или документы, подтверждающие соответствующие полномочия лица, сопровождающего такого тяжелобольного человека.

Обратите внимание! Выезд мужчин, по уходу за больными родителями, женой, детьми невозможен без больного.

Кто еще может пересекать границу

Кроме мужчин, которые заботятся о человеке с инвалидностью, выехать за границу могут граждане, которые:

сняты (исключены) с военного учета;

временно непригодны к военной службе;

имеют троих или более детей (в том числе от разных браков);

воспитывают одного ребенка или более самостоятельно;

являются лицами с инвалидностью I, II, III групп;

едут на лечение в результате ранений на войне;

постоянно проживают за границей;

является отцом троих и более детей. При этом выезд возможен без них, если лицо предоставит документы, удостоверяющие рождение трех или более детей (могут быть нотариально заверенные копии).

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Пересекать границу также с 1 сентября могут предприниматели, однако с целью краткосрочной командировки. В рамках экспериментального проекта "єВідрядження" для этого нужно внести 200 тысяч гривен залога, который в случае нарушения условий программы перечислят на нужды Министерства обороны.

Также в случае нарушения предприятие нарушителя не сможет больше никогда оформить новые разрешения на выезд сотрудников за границу, а уже действующие разрешения будут отменены.

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