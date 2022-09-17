Саме тому, за словами голови фракції "Слуга народу" Давида Арахамії, прем'єр Денис Шмигаль не підписав постанову. Запевнив, що Мінекономіки має доопрацювати проєкт.

Зауважте Українським підприємцям досі не можна виїжджати за кордон: чому не працює "єВідрядження"

Арахамія пояснив, чому не спрацювало "єВідрядження"

Зараз ця ідея сприймається у суспільстві як опція для багатих, які можуть заплатити 200 000 грн і виїхати за кордон. Це несправедливо. Тому політично прем'єр-міністр вчинив правильно,

– пояснив Давид Арахамія.

Він додав, що Мінекономіки має доопрацювати проєкт, щоб у всіх був рівний доступ і права для виїзду в міжнародні відрядження. За словами глави фракції "Слуга народу", міністерство:

залучило представників експертизи з різних галузей – металургів, аграріїв, ІТ-сектор тощо;

саме на основі їхніх рекомендацій буде розроблено нове рішення, яке враховуватиме думку всього експортного сектору.

"Майбутнє ця концепція має, бізнесу зараз непросто, а такі обмеження можуть добити його остаточно", – пояснив нардеп.

Що відомо про ініціативу "є Відрядження"

Наприкінці серпня член Комітету з питань цифрової трансформації Сергій Штепа розповів, що чоловіки зможуть виїжджати за кордон у робочих справах на 7 днів.

Для цього їм треба скористатись послугою єВідрядження та сплатити заставу в розмірі 200 тисяч гривень.

Послуга мала запрацювати з 1 вересня, проте цього не трапилось. Зокрема тому, що прем'єр-міністр Денис Шмигаль так і не підписав постанову.

3 вересня пресслужба уряду у відповіді на запит пояснила, що до Дениса Шмигаля ще не дійшла відповідна постанова. Тобто її проєкт знаходиться в Міністерстві економіки та на підпис прем'єра не надходив.

Дивіться також – Федір Веніславський прокоментував виїзд чоловіків за кордон: відео