Як працюватиме додаток єВідрядження

Такі короткострокові робочі поїздки за кордон будуть доступні уже з 1 вересня. Як працюватиме додаток єВідрдження розповів член Комітету з питань цифрової трансформації Сергій Штепа в ефірі телемарафону, передає 24 канал.

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Наразі ця функція працюватиме у тестовому режимі. Як зазначив Кабінет міністрів, ми хочемо відпрацювати послугу і побачити чи ця функція дійсно буде мати попит,

– зазначив Сергій Штепа.

Довідка. Скористатися такою послугою зможуть ФОПи і юридичні особи приватної форми власності.

Що потрібно для того, аби оформити поїздку:

Сергій Штепа пояснив, що для того, щоб скористатись послугою єВідрядження, чоловіку потрібно буде внести заставу на суму 200 тисяч гривень, яка буде повертатись до держбюджету, якщо людина виїде за кордон і не повернеться.

Таким чином держава страхується від масового виїзду за кордон. Термін цієї поїздки наразі становить 7 днів – можливо його ще переглянуть. Але вцілому, я думаю цього достатньо аби вирішити робочі питання,

– пояснив Штепа.

Також за словами заступника, чоловіку, який захоче оформити відрядження, безумовно будуть потрібні і інші документи.

Однак, не від країни, яка запрошує працівника, а саме від роботодавця, який буде нести повну відповідальність за виїзд.

Куди спрямують кошти у випадку неповернення чоловіка

Сергій Штепа наголосив, що питання, куди спрямувати заставу у випадку, якщо чоловік таки порушить домовленість та не повернеться з поїздки у встановлений термін, вирішить Кабінет міністрів України.

Водночас представники виконавчої влади уже чітко сказали, що всі ці кошти направлятимуть на ЗСУ.

До слова, Кабінет Міністрів України розширив перелік категорій українців, яким можна буде перетинати кордон під час воєнного стану – відтепер моряки матимуть можливість перетинати кордон виключно за погодженням територіального центру комплектування. Відповідне рішення урядовці ухвалили 27 серпня.

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