Как будет работать приложение?
Такие краткосрочные рабочие поездки за границу будут доступны уже с 1 сентября. Как будет работать приложение єВідрядження рассказал член Комитета по вопросам цифровой трансформации Сергей Штепа в эфире телемарафона, передает 24 канал.
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Эта функция будет работать в тестовом режиме. Как отметил Кабинет Министров, мы хотим отработать услугу и увидеть действительно ли эта функция будет иметь спрос,
– отметил Сергей Штепа.
Что нужно для того, чтобы оформить поездку:
Сергей Штепа пояснил, что для того, чтобы воспользоваться услугой єВідрядження, мужчине нужно будет внести залог на сумму 200 тысяч гривен, которая будет возвращаться в госбюджет, если человек выедет за границу и не вернется.
Таким образом, государство страхуется от массового выезда за границу. Срок этой поездки составляет 7 дней – возможно, его еще пересмотрят. Но в целом, я думаю, этого достаточно, чтобы решить рабочие вопросы,
– объяснил Штепа.
Также по словам заместителя, мужчине, который захочет оформить командировку, безусловно, потребуются и другие документы.
Однако не от страны, приглашающей работника, а именно от работодателя, который будет нести полную ответственность за выезд.
Куда направят средства в случае невозврата мужчины
Сергей Штепа подчеркнул, что вопрос, куда направить залог в случае, если мужчина все-таки нарушит договоренность и не вернется из поездки в установленный срок, решит Кабинет Министров Украины.
В то же время представители исполнительной власти уже четко сказали, что все эти средства будут направляться на ВСУ.
К слову, Кабинет Министров Украины расширил перечень категорий украинцев, которым можно будет пересекать границу во время военного положения – теперь моряки будут иметь возможность пересекать границу исключительно по согласованию территориального центра комплектования. Соответствующее решение чиновники приняли 27 августа.
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