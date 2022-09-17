Именно поэтому, по словам главы фракции "Слуга народа" Давида Арахамии, премьер Денис Шмыгаль не подписал постановление. Заверил, что Минэкономики должно доработать проект.

Заметьте Украинским предпринимателям до сих пор нельзя выезжать за границу: почему не работает "єВідрядження"

Арахамия объяснил, почему не сработало "єВідрядження"

Сейчас эта идея воспринимается как опция для богатых, которые могут заплатить 200 000 гривен и уехать за границу. Это несправедливо. Поэтому политически премьер-министр поступил правильно,

– объяснил Давид Арахамия.

Он добавил, что Минэкономики должно доработать проект, чтобы у всех был равный доступ и права для выезда в международные командировки. По словам главы фракции "Слуга народа", министерство:

привлекло представителей экспертизы из разных отраслей – металлургов, аграриев, ІТ-сектор и т.д.;

именно на основе их рекомендаций будет разработано новое решение, учитывающее мнение всего экспортного сектора.

"Будущее у этой концепции есть, бизнесу сейчас непросто, а такие ограничения могут добить его окончательно", – пояснил нардеп.

Что известно об инициативе "єВідрядження"

В конце августа член Комитета по цифровой трансформации Сергей Штепа рассказал, что мужчины смогут выезжать за границу в рабочих делах на 7 дней.

Для этого им нужно воспользоваться услугой "єВідрядження" и оплатить залог в размере 200 тысяч гривен.

Услуга должна была заработать с 1 сентября, однако этого не произошло. В частности, потому, что премьер-министр Денис Шмыгаль так и не подписал постановление.

3 сентября пресс-служба правительства в ответе на запрос пояснила, что до Дениса Шмыгаля еще не дошло соответствующее постановление. То есть, его проект находится в Министерстве экономики и на подпись премьера не поступал.

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