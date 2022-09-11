Та деяким категоріям осіб таки дозволяють виїзд. Зокрема, уряд вніс чергові зміни до правил перетинання державного кордону під час воєнного або надзвичайного стану.

До теми Воєнний стан в Україні: вже 10 категорій чоловіків можуть виїхати за кордон

Особи з інвалідністю зможуть виїхати без обмежень

Уряд зняв обмеження щодо кількості виїздів за кордон для осіб з інвалідністю та осіб, що їх супроводжували.

Також Кабмін унормував підтвердження факту догляду тими, хто його здійснює за особою, яка має потребу в ньому.

Збільшили термін для звернення супроводжуючих осіб до закордонної дипломатичної установи України в державі перебування, щоб взяти осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю на консульський облік до семи робочих днів.

Хто може виїжджати за кордон

Представники українського бізнесу можуть виїжджати за кордон. Відповідне рішення набуло чинності 1 вересня. Термін, на який можна буде виїхати, – 7 днів.

У МВС розповідали про правила, за якими чоловіки-студенти можуть виїжджати з України на навчання за кордон. Зокрема, право на виїзд мають чоловіки-студенти, які навчаються за кордоном за денною або дуальною формою навчання, але не змогли вчасно продовжити навчання через війну, бо були в Україні.

Також уряд вирішив, що моряки матимуть можливість перетинати кордон виключно за погодженням територіального центру комплектування.

Чому скасовувати обмеження на виїзд повністю не будуть: дивіться відео